Bundesliga: Haaland salva il Dortmund, Bayer rimontato nel recupero

GERMANIA

Il norvegese firma il pari nel finale contro l’Hoffenheim, il Mainz gela le Aspirine rimontando due gol negli ultimi 5'. Solo pareggi sugli altri tre campi

Tanti gol ed emozioni, soprattutto nei finali di partita, nella 21a di Bundesliga. Il Borussia Dortmund conferma la difficile tradizione contro l’Hoffenheim pareggiando 2-2, con Haaland che trova il pari all’81’. Incredibile rimonta del Mainz: Glatzel e Stoger regalano un 2-2 insperato contro il Bayer Leverkusen. Stoccarda ed Hertha Berlino fanno 1-1: Netz risponde a Kalajdzic. Finiscono infine 0-0 Werder Brema-Friburgo e Union Berlino-Schalke. Getty Images

BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM 2-2

La rete provvidenziale di Haaland regala un punto in rimonta al Borussia Dortmund. Comincia con le marce alte la gara dei gialloneri, con lo stesso norvegese subito protagonista in contropiede. Il buon inizio della squadra di casa trova concretizzazione al 25’: scambio a centrocampo tra Haaland e Guerreiro, il portoghese imbuca per Sancho abile a infilare Baumann sul primo palo. Il vantaggio, però, dura solo sei minuti: Kaderabek pesca centralmente Rudy, che fa viaggiare la sfera in verticale a favore di Dabbur, bravo a battere in uscita Hitz nonostante il tocco non pulitissimo. La rete galvanizza gli ospiti, che al 51’ completano la rimonta con Bebou, bravo a sfruttare l’indecisione del portiere sostituto del titolare Bürki. La giornata storta del Dortmund prosegue al 59’ quando Haaland si vede annullare un gol per fuorigioco, ma il norvegese non si perde d’animo e regala il pareggio ai suoi all’81’, superando Baumann per il definitovo 2-2 e salvando un punto importante per non scivolare troppo fuori dai piani alti.

BAYER LEVERKUSEN-MAINZ 2-2

Pareggio amarissimo per il Bayer Leverkusen, cui non basta essere in vantaggio di due reti dopo 85 minuti per sconfiggere un Mainz determinato fino all’ultimissimo secondo. Grande prova di forza delle Aspirine nella prima frazione, già avanti al 14’: Diaby beffa Da Costa con un tunnel, cross perfetto a centro-area dove Alario di piatto firma l’1-0. Il Bayer gestisce il possesso toccando punte anche elevate e centra al 39’ il legno con Bailey di testa, sempre su invito di Diaby. La squadra allenata da Bo Svensson preme invece nella ripresa, e il Bayer si salva al 65’ con il doppio salvataggio di Lomb e Fosu-Mensah sulle conclusioni di Onisiwo prima e Latza poi. All’84’, però i padroni di casa raddoppiano con l’ex romanista Schick e la partita sembra chiusa. Gli ospiti però non si arrendono e nel finale trovano l’insperato uno-due che vale un punto grazie a Glatzel e Stoger: il primo raccoglie un preciso cross di Niakhaté e anticipa con la punta del piede Lomb, infilandolo all’89’, il secondo approfitta tre minuti dopo di un clamoroso regalo di Sven Bender, il quale non riesce ad allontanare la sfera apparecchiando così la tavola per la battuta da due bassi dell’attaccante. 2-2 e Mainz che prosegue la rincorsa alla salvezza, interrompendo inoltre una striscia di sei sconfitte negli scontri diretti.

STOCCARDA – HERTHA BERLINO 1-1

Pareggio nel segno dell’equilibrio, con le due squadre che giocano un tempo a testa. Partenza interessante da parte dei padroni di casa, in cui si mettono in mostra il giovanissimo Thommy, schierato a sorpresa titolare da Matarazzo, e Borna Sosa, che serve l’assist a Kalajdzic per il gol dell’1-0 confermato dal Var dopo un lungo conciliabolo al 45’. Colpito al tramonto del primo tempo, l’Hertha si getta immediatamente in avanti sin da inizio ripresa. Cunha si vede togliere il gol del pari da un provvidenziale salvataggio sulla linea di Anton, dopo una ficcante percussione sulla fascia sinistra al 59’. Lo Stoccarda arretra troppo presto il baricentro, dando tanto campo alle iniziative della squadra della capitale. Quella giusta si verifica all’82’ con il tracciante dell’ex-juventino Khedira che pesca l’inserimento di Netz in area: il giovane attaccante sbaglia il primo controllo ma non il secondo, e regala ai suoi un pareggio che consente di mettere fine a una serie di quattro sconfitte consecutive.

WERDER BREMA – FRIBURGO 0-0

Il Werder Brema conferma le sue difficoltà al WeserStadion, dove ha vinto una sola partita su dieci disputate. Dopo l’iniziale partenza aggressiva da parte del Friburgo, i padroni di casa dominano il possesso senza però riuscire a colpire, anche se al 35’ Gebre-Selassie, particolarmente attivo sulla destra, pesca in area Veljkovic, con il centrale biancoverde che però non riesce ad angolare la sfera, esaltando così i riflessi di Müller. Nella ripresa, i bianconeri non riescono a mostrare l’ottimo piglio ammirato nelle ultime uscite, puntando ad abbassare i toni della contesa. Gli ottimi interventi da parte dei due estremi difensori rendono impossibile sbloccare il punteggio. Al triplice fischio è un punto che fa più comodo ai padroni di casa, imbattuti da tre gare. Il Friburgo rimane invece ai piedi della zona europea, ottavo a quota 31 punti.

UNION BERLINO-SCHALKE 04 0-0

I tre punti? No, grazie. Per una sfida tra due squadre a cui manca la vittoria rispettivamente da 4 e 6 partite, il primo tempo sembra rispecchiare le generali difficoltà dei giocatori in campo. Pochissime emozioni e tanta imprecisione da entrambe le parti con lo 0-0 risultato più consono che mai: si segnala a inizio match solamente una mezza occasione dall’Union con Awoniyi. A metà tempo, invece è Serdar per lo Schalke a far sussultare i padroni di casa, ma il tiro del centrocampista viaggia largo dall’incrocio. Nella ripresa i ragazzi di Fischer cercano di mettere più energia in campo, consapevoli che di questi tempi i tre punti in casa contro il modesto Schalke sono d’obbligo. I berlinesi creano altre chance offensive, la migliore sempre con l’imprecisa punta nigeriana in prestito dal Liverpool, ma sembra troppo poco per legittimare un vantaggio al cospetto dell’arcigna muraglia biancoblù. Ingvartsen e Boujellab impegnano poi i portieri avversari, ma il pareggio che non serve a nessuno arriva puntuale dopo i minuti di recupero. Lo Schalke, ultimissimo in classifica, ha segnato una sola rete nelle ultime cinque uscite tra Bundesliga e Coppa di Germania.



