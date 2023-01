Bundesliga: Friburgo schiantato 6-0 dal Wolfsburg, ora c'è un terzetto al secondo posto

GERMANIA

Punteggio tennistico subito dalla formazione di Streich, agganciata da Union e Eintracht: il Bayern resta a +5. Pesante 3-1 del Bochum contro l’Hertha, ora penultima

© Getty Images La 16a giornata di Bundesliga regala un grande successo all’Eintracht, che batte in casa lo Schalke 04 per 3-0 con i gol di Lindstrom (22’), Borre (84’) e Buta (91’), agganciando il Friburgo al secondo posto. Pomeriggio da dimenticare per Streich, che incassa una pesante sconfitta per 6-0 contro il Wolfsburg e si vede acciuffare dai rossoneri e dall'Union Berlino, che batte 3-1 l'Hoffenheim. Pareggiano Stoccarda e Mainz, Hertha ko e penultima.

WOLFSBURG–FRIBURGO 6-0

È il punteggio più roboante di questo pomeriggio: finisce 6-0 tra Wolfsburg e Friburgo. I padroni di casa passano immediatamente in vantaggio con la rete di Wimmer che al 2’ buca Flekken. Al 28’ arriva il raddoppio con l’esterno classe 2001 che mette in mezzo per Wind che con un colpo di testa fa 2-0. La partita è vivace e pochi secondi più tardi i Brasiliani di Brisgovia hanno la palla per accorciare subito le distanze, ma Kyereh a tu per tu con Casteels calcia a lato. Al 37’ arriva il 3-0 con la doppietta del centravanti 23enne, che batte ancora il portiere. Nella ripresa è Gerhardt a calare il poker dei Lupi con una precisa rasoiata. Il quinto gol è invece opera di Baku che all’81’ raccoglie un cross nell’area di rigore e fissa il risultato sul 5-0. Il “set” alla Wolkswagen Arena lo chiude poi Waldschmidt, che su rigore fa 6-0. Pesante ko questo per il Friburgo, che viene agganciato al secondo posto da Union Berlino e Eintracht Francoforte, mentre il Wolfsburg si affaccia alla zona Europa forte dei 26 punti finora conquistati.

EINTRACHT FRANCOFORTE–SCHALKE 04 3-0

Successo fondamentale del Francoforte che batte per 3-0 lo Schalke 04 . Le Aquile trovano al 22’ l’1-0 con Lindstrom che fulmina Schwolow con un tiro potente che si insacca sotto la traversa. All’inizio della ripresa Trapp deve superarsi per respingere il colpo di testa del giapponese Kozuki, che per poco non trova il pareggio. Nella ripresa i padroni di casa perdono Ebimbe per infortunio, ma la diga difensiva regge. Anzi, l’undici di Glasner mette in ghiaccio i tre punti all’81 con il nuovo entrato Borre che fa 2-0. Il tris porta poi la firma di Buta, che al 91’ scaglia con potenza il pallone alle spalle del portiere. Con questi tre punti, il Francoforte si porta così a quota 30, seconda insieme a Friburgo e Union. Crisi nera per lo Schalke, sempre più ultimo a 9 punti.

UNION BERLINO–HOFFENHEIM 3-1

Finisce 3-1 tra Union Berlino e Hoffenheim. L’incontro parte in salita per gli Eisernen che al 25’ falliscono un rigore per il palo colpito da Siebatcheu. Alla fine del primo tempo è invece la squadra ospite a trovare l’1-0 con la rete di Bebou, che dal limite non sbaglia calciando alla destra della porta difesa da Ronnow. La ripresa inizia con poche emozioni, ma al 73’ Doekhi fa 1-1 impattando bene con la testa un corner battuto da Giesselmann. La rimonta arriva poi al 90’ ancora con l’olandese ex Vitesse che fa esplodere lo Stadion An der Alten Försterei. Mentre agli sgoccioli arriva anche il 3-1 di Leweling. Vittoria pesante questa dell’Union Berlino, che si porta così al secondo posto con 30 punti, mentre l’Hoffenheim resta a 18.

STOCCARDA–MAGONZA 1-1

È pareggio tra Stoccarda e Magonza, che segnano un gol a testa. La partita inizia bene per gli Zerocinque, che al 16’ si disperano per l’1-0 fallito da Barreiro Martins dopo una grande azione personale. Venti minuti più tardi sono però i Rossi a passare in vantaggio con la rete di Guirassy che batte Dahmen con un rasoterra ben indirizzato. La gioia dei padroni di casa però dura poco e al 40’ Ingvartsen trasforma il rigore assegnato dall’arbitro Brych per un fallo su Ahamada. Nel secondo tempo la traversa colpita dal centravanti della Guinea nega la gioia del 2-1 al Gottlieb-Daimler-Stadion. Punto che serve poco allo Stoccarda, ancora impantanato nelle zone basse della classifica, mentre il Magonza veleggia in una tranquilla decima posizione a quota 20 punti.

BOCHUM–HERTHA BERLINO 3-1

Prende ossigeno in classifica il Bochum che batte per 3-1 l’Hertha Berlino. All’11 i berlinesi esultano per la rete di Tousart, ma l’arbitro annulla tutto poiché il pallone esce dal rettangolo di gioco prima del gol. La formazione di Thomas Letsch però reagisce bene e dopo dieci minuti trova il vantaggio con Hofmann. Il 2-0 è servito poi dal difensore centrale classe 1997 Schlotterbeck, che allo scadere del primo tempo non lascia scampo a Christensen. Nella ripresa arriva la doppietta del centravanti ex Schalke 04, con la prima doppietta con la maglia del Bochum che vale il 3-0 per i padroni di casa. Al 78’ l'Hertha ha l’occasione per accorciare le distanze, ma il colpo di testa di Ngankam si schianta contro la traversa. L’appuntamento con il 3-1 è però solo rimandato e Serdar dal limite batte Riemann al minuto 87. Tre punti di vitale importanza questi per il Bochum, ora quattordicesimo a 16 punti, mentre l’Herta Berlino resta penultima a 14.

