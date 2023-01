Bundesliga, il Bayern si ferma nella prima di Sommer: 1-1 col Lipsia

GERMANIA

La sosta non sembra aver fatto bene ai bavaresi, che risultano appesantiti e vengono raggiunti nella ripresa: Halstenberg vanifica il vantaggio di Choupo-Moting

© Getty Images Non arriva la prima vittoria per Sommer con la maglia del Bayern Monaco. Il portiere, arrivato ieri dal Gladbach, è subito titolare e assiste al pareggio dei bavaresi: il RB Lipsia ferma infatti i ragazzi di Nagelsmann sull'1-1. Il Bayern passa in vantaggio con Choupo-Moting (37'), ma nella ripresa è scarico e appesantito: Halstenberg pareggia al 52' e a nulla serve l'assedio finale. Domani il Friburgo potrebbe portarsi a -2 dalla capolista.

Non arriva la prima vittoria nell'anno nuovo per il Bayern Monaco, che non è ancora al top e viene fermato sull'1-1 dal RB Lipsia nella prima giornata dopo la sosta invernale. Nel debutto ufficiale di Yann Sommer, arrivato ieri dal Gladbach, le formazioni non mostrano un grande ritmo in avvio. La prima chance è degli ospiti, che colpiscono il palo all'8', con Gvardiol a rischiare l'autorete dopo aver deviato un cross di Gnabry. Sommer effettua la prima parata verso la mezz'ora, e subito dopo il Bayern si vede annullare il vantaggio: Goretzka tocca in gol dopo la sponda di Choupo-Moting, ma tutto viene vanificato dall'offside di de Ligt all'inizio dell'azione. I bavaresi passano comunque al 37', col già menzionato Choupo-Moting: il camerunense colpisce col destro al volo sul cross di Gnabry, non lasciando scampo a Blaswich. Nella ripresa, si alzano i ritmi per il Lipsia e arriva il pareggio: lo firma Halstenberg, con un tocco che beffa Sommer dopo la sponda di Szoboszlai. 1-1 al 52', e il Lipsia sembra più in palla di un Bayern appesantito. Nagelsmann prova a dare la scossa ai suoi inserendo Coman e Müller, con quest'ultimo che ha una chance nel recupero, ma calcia a lato. Il risultato non si sblocca, nonostante l'assedio del Bayern, e finisce 1-1. Il Bayern resta primo a quota 35 punti, ma domani il Friburgo potrebbe portarsi a -2 dalla capolista.