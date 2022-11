Bundesliga: il Monchengladbach vince la sfida tra i Borussia

GERMANIA

I Fohlen autori di una grandissima prestazione offensiva: Thuram e Hofmann brillano nel 4-2 al Borussia Dortmund, tradito dalla sua difesa

© Getty Images La sfida tra i due Borussia premia il Monchengladbach, che sconfigge 4-2 un irriconoscibile Dortmund. Aprono subito le danze i Fohlen, che segnano al 4' con Hofmann e sanno reagire dopo il pari di Brandt (19'): Bensebaini (26') e Thuram (30'), che arriva in doppia cifra, ampliano il vantaggio. Il BVB segna con Schlotterbeck prima del riposo, ma viene ricacciato indietro da Manu Koné al 46' e va ko, alla vigilia dello stop per i Mondiali.

La sfida tra i Borussia va al Mönchengladbach: la formazione di Farke sconfigge 4-2 il Borussia Dortmund in una partita ricca di emozioni, come da tradizione storica di questa sfida. Partono fortissimo i gialloneri, con un pressing asfissiante, ma al 4' passa il Gladbach: Stindl serve Hofmann, che buca la difesa e firma il vantaggio. I Fohlen vanno in porta con quattro passaggi, ma la reazione del BVB è immediata e porta al pareggio: lancio illumininante di Bellingham per Brandt, che scappa alle spalle di Elvedi e batte Olschowsky per l'1-1 al 19'. La sfida è vibrante, con Thuram vicino al vantaggio e il 2-1 dei padroni di casa che arriva al 25': lo firma Bensebaini, di testa sulla punizione di Hofmann. Il Borussia Dortmund subisce il colpo, balla pericolosamente in difesa e viene punito col terzo gol: Marcus Thuram parte da dietro la metà campo, approfittando delle voragini lasciate da Schlotterbeck e Süle, salta Kobel e segna il decimo gol in questa Bundesliga. 3-1 per il Gladbach alla mezz'ora, ma il finale è tutto giallonero: Schlotterbeck segna in tap-in al 40' sfruttando un errore di Olschowsky, Malen sfiora il clamoroso pareggio negli istanti conclusivi. Si va al riposo sul 3-2 per il Gladbach, che segna dopo soli quaranta secondi nella ripresa: Bellingham non segue Manu Koné, che calcia dal limite e trova il poker. Il dominio dei Fohlen è totale, con due reti sfiorate da Thuram e il 5-2 annullato ad Hofmann. I cambi offensivi di Terzic non svoltano la sfida, il Dortmund non si rende mai pericoloso e perde 4-2: il BVB chiude dunque sesto alla vigilia dello stop per i Mondiali e della sosta invernale, con 25 punti in 15 gare. Sale a quota 22 il Gladbach.