Bundesliga: doppio Lewandowski, il Bayern fa poker

GERMANIA

Gli uomini di Nagelsmann spazzano via l’Union Berlino 4-0 grazie a Coman, Nianzou e al polacco. Vittorie per Mainz e Hertha Berlino

Il Bayern Monaco riprende a correre in testa alla Bundesliga. Nella 27ª giornata, i bavaresi schiacciano l’Union Berlino con un netto 4-0 firmato Coman (16’), Nianzou (25’) e Lewandowski (doppietta al 45’ e 47’), portandosi per una notte a +7 sul Borussia Dortmund secondo. Negli altri match, l’Hertha Berlino doma l’Hoffenheim 3-0, il Friburgo pareggia 0-0 con il Furth. Vittorie anche per Mainz, 4-0 all’Arminia, e Stoccarda, 3-2 all’Augsburg. Getty Images

BAYERN MONACO – UNION BERLINO 4-0

Dopo due pareggi consecutivi, il Bayern Monaco torna a vincere in Bundesliga e prova a rimettere distanza tra sé e il Borussia Dortmund. Gli uomini di Nagelsmann stendono l’Union Berlino 4-0, dominando fin dall’avvio. Il match rimane in equilibrio solo per un quarto d’ora, fin quando Coman inventa il vantaggio con una meravigliosa botta dalla distanza. I berlinesi cercano di reagire con la doppia occasione per Knoche e Becker, ma non trovano il pareggio. I padroni di casa allora allungano con il colpo di testa di Nianzou su corner di Kimmich al 25’ e il rigore di Lewandowski appena prima dell’intervallo. Non contento, il bomber polacco sigla la doppietta personale al 47’, appoggiando in rete il passaggio centrale di Musiala sulla deliziosa invenzione di Muller. È il colpo del 4-0 definitivo, che lancia il Bayern Monaco a +7 dal Borussia Dortmund secondo. I gialloneri proveranno a rispondere domani nel match casalingo con il Colonia.

FURTH – FRIBURGO 0-0

Un Friburgo appannato e poco pericoloso non passa sul campo del Furth. Gli ultimi in classifica riescono a fermare la quarta forza del campionato sullo 0-0, rischiando anche di far male nel primo tempo con Meyerhofer e Tillman, a cui manca il killer instinct sotto porta per sbloccare il punteggio. Gli ospiti faticano a proporre gioco e si affidano giusto a qualche tentativo, tra cui una punizione di Grifo, troppo timido per fare davvero paura agli avversari. Il pareggio tiene il Friburgo quarto, ma possibile preda del sorpasso del Lipsia. Il Furth, ultimissimo e ormai prossimo alla retrocessione, conferma la propria volontà di onorare il campionato.

HERTHA BERLINO – HOFFENHEIM 3-0

L’Hertha trova un successo pesantissimo in chiave salvezza e prova a uscire dall’inferno della retrocessione. I berlinesi sconfiggono l’Hoffenheim con un netto 3-0, fermandone in maniera pesante la corsa Champions. Partita (sorprendentemente) a senso unico fin dalle prime battute, ma i padroni di casa sbloccano soltanto al 39’ con il colpo di testa di Stark. L’intervallo non cambia l’inerzia e l’Hertha Berlino dilaga nella ripresa con l’ex Inter Ishak Belfodil, bravo ad agganciare sul passaggio di Kempf e a infilare Baumann al 63’, e con la punizione di Tousart al 74’. Il ko non permette all’Hoffenheim di entrare nelle prime quattro, nella serrata sfida per l’Europa.

MAINZ – ARMINIA BIELEFELD 4-0

Un Mainz di rigore stende l’Arminia Bielefeld 4-0 e conferma il proprio tranquillo cammino a metà classifica. Gli uomini di Svensson si mettono in discesa l’incontro dopo neanche un minuto con il gol di Burkardt e controllano senza patemi. Dopo un gol annullato, il Mainz esagera nella ripresa grazie a tre rigori: li realizzano Niakhate (65’), Burkardt (75’) e Ingvartsen (79’). Tre tiratori diversi, sempre lo stesso risultato, per scrivere un netto 4-0. E l’Arminia Bielefeld scivola in penultima posizione, a un punto dalla salvezza.

STOCCARDA – AUGSBURG 3-2

Vittoria di cuore in rimonta per lo Stoccarda, che per due volte ribalta il punteggio e sconfigge l’Augsburg 3-2. Alla Mercedes-Benz Arena, gli ospiti segnano per primi dopo appena 6’, con la rete di Hahn su cross di Iago. I padroni di casa riescono a pareggiare al 44’ con il colpo di testa di Anton, ma Gregoritsch riporta avanti l’Augsburg nel recupero del primo tempo. Lo Stoccarda non si arrende e ribalta nel finale con la punizione di Marmoush su punizione al 79’ e il sinistro vincente di Tiago Tomás all’85’. Una rimonta che per ora porta gli uomini di Matarazzo nel treno di squadre a quota 26 punti, di cui fa parte anche l’Augsburg, in terzultima posizione.