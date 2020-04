Bundesliga, decisione rinviata: ferma almeno fino al 16 maggio

GERMANIA

La Germania ha rinviato la decisione sulla ripresa della Bundesliga attesa per il 30 aprile dopo l'incontro tra Angela Merkel e i 16 ministri dello sport degli stati federali tedeschi. L'argomento verrà trattato il prossimo 6 maggio e per questo motivo il campionato tedesco non potrà ripartire prima del 16 maggio, come spiegato da Helge Braun, un componente dello staff della Merkel.

I colloqui per programmare il ritorno in campo della Bundesliga erano stati programmati per il 30 aprile, ma il governo tedesco ha rinviato ogni discussione alla prossima settimana. Probabile quindi che le parti possano riunirsi il 6 maggio, vanificando così la speranza dei club di scendere in campo già dal 9 maggio.

Si attenderà l'esito dell'incontro e, secondo quanto filtrato, la ripresa della Bundesliga non potrà avvenire prima del 16 maggio, se non del 23 dello stesso mese.

Nei giorni scorsi i vari esponenti degli stati federali avevano espresso parere positivo per il rientro in campo delle squadre il 9 maggio, mentre ora si dovrà aspettare. A differenza di altri Paesi, in Germania le misure di lockdown si sono già allentate e i club tedeschi già dai primi giorni di aprile hanno ripreso gli allenamenti in piccoli gruppi ben distanziati. Di casi di positività al Covid-19 non ce ne sono stati.

Secondo le indiscrezioni, le partite potranno svolgersi comunque soltanto a porte chiuse almeno fino a fine agosto.

LA MERKEL: "NESSUNA PRESSIONE DA MACRON PER LO STOP"

Angela Merkel ha smentito in conferenza stampa che il presidente francese Emmanuel Macron l'abbia chiamata per chiederle di bloccare la ripresa della Bundesliga. "No - ha risposto ad un giornalista che le aveva posto la domanda - abbiamo contatti regolari con Macron, ma di questa questione non ho mai sentito parlare. Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che non vi sia regressione, prenderemo una decisione chiara sullo sport il 6 maggio".