Bundesliga: clamoroso a Sinsheim, Bayern ko 4-1 con l'Hoffenheim

GERMANIA

Sorpresa nella seconda giornata di Bundesliga: l'Hoffenheim batte 4-1 il Bayern Monaco campione di Germania e d'Europa in carica, che non perdeva in gare ufficiali dal dicembre 2019. A Sinsheim, i padroni di casa si portano sul 2-0 nei primi 24 minuti con le reti di Bicakcic e Dabbur. Kimmich riapre la partita al 36', nella ripresa non basta l'ingresso di Lewandowski, partito dalla panchina: Kramaric chiude il match con una doppietta.

Inizia nel peggiore dei modi la trasferta di Sinsheim dei campioni di Germania e d'Europa in carica: al 16', infatti, l'Hoffenheim è già in vantaggio con il colpo di testa di Bicakcic da calcio d'angolo. Otto minuti dopo, è 2-0: errore di Pavard che favorisce la fuga di Dabbur, che con un tocco sotto supera Neuer in uscita e firma il raddoppio. I padroni di casa vanno più volte vicini al tris con Baumgartner e con Kramaric, sul quale è bravo il portiere dei campioni d'Europa. Al 35', Sane ci prova di testa ma il pallone finisce fuori. Un minuto dopo, il Bayern riapre la partita con il destro a giro di Kimmich, che mette il pallone all'incrocio e accorcia le distanze. Sul finire del primo tempo, l'Hoffenheim sfiora il 3-1 con la traversa di Kramaric.

Nella ripresa, i bavaresi cercano a testa bassa la rete del pareggio: Zirkzee, titolare in attacco al posto di Lewandowski, colpisce la traversa. Un minuto dopo, l’olandese lascia il posto al polacco, inserito insieme a Goretzka al 57' da Flick per un Bayern a trazione anteriore. E' però ancora l'Hoffenheim a sfiorare la rete con Skov che impegna Neuer con una conclusione in area respinta dal portiere dei bavaresi. Ma il 3-1 è solo rinviato: al 77', Kramaric, servito da Bebou, controlla con il petto e incrocia con il destro, riportando i padroni di casa in vantaggio di due gol. Il croato, migliore in campo, firma anche il 4-1 al 92', realizzando la sua personale doppietta su calcio di rigore conquistato con una grande azione da Bebou e certificando l'impresa dell'Hoffenheim, che travolge un Bayern Monaco imbattuto in gare ufficiali dallo scorso 7 dicembre, quando perse 2-1 in casa del Borussia Monchengladbach. I campioni di Germania in carica restano a quota 3 insieme al Dortmund, Hoffenheim primo a quota 6 in compagnia dell'Augsburg.