Bundesliga, Borussia Dortmund in Champions League: facile tris al Mainz, la qualificazione è matematica

Nel posticipo della 33esima giornata di Bundesliga il Borussia Dortmund si qualifica con un turno di anticipo alla prossima Champions League: vince 1-3 in casa del Mainz e stacca l’Eintracht Francoforte di 4 incolmabili punti. Guerreiro sblocca il risultato al 23’ con un tiro sotto l’incrocio, poi Reus raddoppia al 42’ dopo una strepitosa giocata di Sancho e infine Brandt chiude i conti al 35’ del secondo tempo prima del rigore di Quaison al 91’.

Il Borussia Dortmund si qualifica alla prossima Champions League grazie a una netta vittoria a Mainz che vale il decisivo +4 sull’Eintracht Francoforte, quinto in classifica. Con i padroni di casa che sabato hanno festeggiato la salvezza senza giocare alla luce dei risultati delle concorrenti, la prima occasione è dei gialloneri, ma la bella conclusione di Bellingham sfila a lato con un’angolazione eccessiva. È al 23’ però che la squadra di Terzic riesce a portarsi avanti: Meunier crossa dalla destra e Da Costa regala di petto il pallone a Sancho, che lo appoggia a Guerreiro per il tiro sotto l’incrocio lontano. Il talento inglese non si stanca però di vestire i panni dell’assistman e al 42’ si esibisce in una giocata davvero pregevole, con uno strepitoso slalom in area che Reus deve solo coronare con un facile tap-in. La ripresa comincia con alcuni minuti di ritardo per l’incessante temporale sull’Opel Arena, poi i padroni di casa si dimostrano arrembanti: Boetius calcia a lato da ottima posizione, mentre Latza si vede negare la rete da un gran guizzo di Burki. Quando mancano però dieci minuti al 90’ il Borussia Dortmund si mette al riparo da qualsiasi scherzo, con Brandt che salta Dahmen in uscita e completa il tris che vale l’Europa di primissimo piano. Al 91’ il tocco di mano in area di Hazard convince infine la Var ad assegnare il rigore con il quale Quaison fissa l’1-3 finale.