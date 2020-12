Bundesliga: il Lipsia strappa il 3-3 all’Allianz Arena, il Bayern non scappa in classifica

GERMANIA

Il Lipsia ferma sul 3-3 in trasferta il Bayern Monaco, che resta comunque capolista della Bundesliga. Controsorpassi continui tra le due squadre al vertice della classifica: gli ospiti vanno a segno con Nkunku, Kluivert e Forsberg; i bavaresi si salvano con Musiala e la doppietta di Muller. Il Dortmund si fa fermare sull’1-1 dall’Eintracht: Reyna risponde al vantaggio francofortese firmato da Kamada. Il M’Gladbach non va oltre il 2-2 a Friburgo.



BAYERN MONACO-LIPSIA 3-3

Spettacolare 3-3 nel big match della decima giornata di Bundesliga: il Lipsia sogna per qualche minuto di balzare in testa alla classifica, ma alla fine il Bayern si salva dalla sconfitta (e dal sorpasso in vetta), pur non riuscendo a concretizzare la fuga sui diretti concorrenti, ancora a -2 dal primo posto. Partita molto emozionante all’Allianz Arena già nel primo tempo. Il Lipsia, dopo avere colpito una traversa con Sabitzer, passa in vantaggio al 19’: Nkunku, servito in profondità da Forsberg, salta Neuer in uscita bassa e deposita agevolmente in rete a porta vuota. I pluricampioni di Germania pareggiano i conti allo scoccare della mezz’ora con un gran destro preciso da fuori area di Musiala (subentrato a Javi Martinez cinque minuti prima) che termina nell’angolino basso alle spalle di Gulacsi. Gli uomini di Flick completano la rimonta al 34’: filtrante di Coman per Muller, il quale supera il portiere avversario da ottima posizione con un piatto sinistro rasoterra. Neanche il tempo di esultare, però, che il Lipsia agguanta il 2-2: sponda aerea di Mukiele, tocco di Haidara in avanti per Kluivert che scavalca un immobile Neuer incrociando col destro. I controsorpassi nel punteggio proseguono nella ripresa. Al 48’ Nkunku serve sulla sinistra con il tacco Angelino, che crossa morbidamente per il colpo di testa vincente di Forsberg, lasciato liberissimo al centro dell’area. I bavaresi non si danno comunque per vinti e agguantano il 3-3 a un quarto d’ora dalla fine: Coman pennella in area dalla destra e trova l’incornata vincente di Muller, che sigla la doppietta personale. Nel finale Musiala si divora il 4-3 davanti a Gulacsi, colpendo malissimo. Il Bayern resta capolista, ma con questo Lipsia il campionato tedesco è tutt’altro che un affare scontato. Anche perché c’è anche il Leverkusen che può approfittarne domani: se dovesse battere lo Schalke ultimo, infatti, si piazzerebbe in seconda posizione a una sola distanza dalla squadra di Monaco di Baviera.



EINTRACHT FRANCOFORTE-BORUSSIA DORTMUND 1-1

Primo pareggio per il Borussia Dortmund, che soffre l'assenza di Erling Haaland e si fa fermare sull'1-1 dall'Eintracht a Francoforte. Match subito in salita per i gialloneri: al 9', infatti, Kamada scappa sul filo del fuorigioco e batte Burki in uscita, firmando l'1-0 per i padroni di casa. Sancho suona la carica dieci minuti dopo con un sinistro di poco alto sopra la traversa. L'inglese si ripete al 26' con un diagonale mancino che finisce vicinissimo al palo alla destra di Trapp, mentre Barkok si divora il raddoppio al 34'. Nella ripresa, Favre inserisce Moukoko e il Dortmund cambia registro. Al 57', infatti, arriva il pareggio con la splendida rete di Reyna, che riceve da Sancho, supera Hinteregger e con il destro fulmina Trapp. Il forcing finale, però, non premia il Dortmund, che ora rischia di scivolare a -6 dal Bayern e al quarto posto, con il Leverkusen impegnato sul campo dello Schalke ultimo in classifica.

FRIBURGO-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2-2

Il Borussia Monchengladbach non va oltre il 2-2 in casa del Friburgo. Ospiti in vantaggio al 23' con Embolo, che chiude un perfetto triangolo con Stindl e di sinistro batte Muller. Nove minuti dopo, però, il Friburgo pareggia con Lienhart, che di testa corregge una rovesciata di Grifo battendo Sommer. La rimonta sembra completarsi ad inizio ripresa (48') con il rigore trasformato dall'azzurro e provocato dal fallo di Lainer su Hofler, ma Plea risponde due minuti dopo con una fucilata dal limite che finisce all'incrocio dei pali. Il Friburgo sfiora il nuovo vantaggio con il palo colpito da Grifo, mentre il M'Gladbach si rende pericoloso nel finale con Herrmann. Finisce 2-2, con gli uomini di Rose ora sesti insieme all'Union Berlino.

COLONIA-WOLFSBURG 2-2

Il Wolfsburg spreca l'occasione di entrare in zona Champions pareggiando 2-2 a Colonia. Al 18', i padroni di casa passano con il destro in area di Thielmann, che riceve dalla destra da Ozcan, si gira e batte Casteels con un destro a fil di palo. Al 29', però, arriva il pareggio con la punizione di Arnold che non lascia scampo a Horn. Duda riporta in vantaggio il Colonia con un potente destro sotto la traversa su cross di Rexhbecaj, ma ad inizio ripresa il Wolfsburg trova per la seconda volta il pari con il colpo di testa di Weghorst. All'82', Lacroix ha l'opportunità di completare la rimonta per gli ospiti, ma spedisce a lato. Il Wolfsburg fallisce l'occasione di agganciare momentaneamente il Lipsia al secondo posto, mentre il Colonia sale a quota 7, raggiunto però dall'Arminia Bielfeld.

ARMINIA BIELEFELD-MAINZ 2-1

Dopo sei sconfitte di fila, l'Arminia Bielefeld batte 2-1 e sorpassa in classifica il Mainz, agganciando il Colonia al terzultimo posto. La rete del vantaggio arriva al 21': Doan scarica al limite dell'area per Prieti, che batte Zentner anche grazie alla deviazione di Hack. Allo scoccare della mezz'ora, poi, è lo stesso Dona a firmare il raddoppio con un sinistro dopo un'azione personale che vale il 2-0. Gli ospiti accorciano le distanze all'82' con Stoger, che raccoglie un cross di Boetius e insacca di testa da pochi passi. L'Arminia, però, resiste e torna a vincere dopo più di due mesi: l'ultimo successo risaliva al 26 settembre scorso, giorno dell'1-0 interno al Colonia. Mainz ora penultimo a quota 5 punti, a +2 sull'ultimo posto dello Schalke.