Bundesliga: Boniface risponde a Ryerson, 1-1 tra Leverkusen e Dortmund

germania

I gialloneri fermano la capolista, ora a +3 dal Bayern (che ha però una partita in meno)

© Getty Images Il big match della tredicesima giornata di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund finisce 1-1: sblocca l'incontro un inserimento di Ryerson dopo 5’ e pareggia Boniface al 79’. La squadra di Xabi Alonso resta al primo posto a +3 dal Bayern, che ha però una partita da recuperare contro l'Union Berlino. I gialloneri restano a meno uno dal quarto posto. Vince invece in trasferta il Friburgo: decide Gregoritsch al 69’ in casa del Mainz.

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND 1-1

Parte subito forte la squadra di Terzic, che passa al 5’ con Ryerson, che al primo affondo in area dei suoi realizza col mancino. A questo punto scatta l'assolo degli uomini di Xabi Alonso, che prendono il pallino del gioco e creano con Palacios, Xhaka e Grimaldo, ma senza riuscire a superare un reattivo Nobel. Ci pensa il talento Florian Wirtz a siglare il pareggio nel recupero, ma il Var annulla tutto. Nella ripresa prosegue la pressione dei padroni di casa, con il Borussia che cerca il raddoppio con un tiro dalla distanza di Brandt al 54’ ma poi continua a doversi difendere dagli attacchi avversari, che faticano però a trovare la deviazione decisiva fino al 79’, quando Boniface appoggia in rete il perfetto assist di Schick (appena entrato) e trova il meritato pareggio. Diventano così 35 i punti in classifica del Leverkusen, tre in più del Bayern Monaco, che però ha una partita in meno. Il Dortmund sale invece a 25 e si porta a meno uno dal quarto posto occupato dal Lipsia.

MAINZ-FRIBURGO 0-1

Gregoritsch consegna la vittoria esterna al Friburgo, che sale a quota diciotto punti in campionato, dieci in più dei padroni di casa. Il Mainz inizia bene, con due grandi occasioni capitate ad Ajorque e Barreiro che non riescono però a concretizzare. Il primo squillo degli ospiti lo firma proprio l'attaccante austriaco, che alla mezz’ora trova il palo a negargli la gioia. Nel recupero del primo tempo si ripete ancora, con il suo colpo di testa che si stampa nuovamente sul palo. In avvio di ripresa è nuovamente la squadra di casa a spingere alla ricerca della rete, anche con l'ausilio delle palle inattive che rendono pericoloso Van den Berg, ma il gol che decide il match lo sigla il numero 38 del Friburgo sugli sviluppi di una rimessa laterale, decretando col suo mancino la vittoria dei suoi.

AUGSBURG-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-1

Colpo dell’Augsburg, che tra le mura casalinghe supera 2-1 l’Eintracht Francoforte. Prima frazione di gioco equilibrata, con gli ospiti che cercano di tenere il possesso del pallone. Uduokhai porta avanti i padroni di casa al 30’, ma il suo gol viene annullato dopo il controllo del Var. Dopo lo spavento l’Eintracht si irrigidisce un po’, e cade quattro minuti più tardi: assist di Demirovic per l’1-0 di Jensen, risultato con cui si rientra negli spogliatoi all’intervallo. In avvio di ripresa gli uomini di Thorup colpiscono di nuovo: al 58’ secondo assist di Demirovic, questa volta per Iago, che firma il raddoppio. L’Augsburg ha la chance di chiuderla al 76’ su rigore, ma proprio Demirovic viene neutralizzato da Trapp. Due minuti più tardi, sul ribaltamento di fronte, la squadra di Toppmoller accorcia clamorosamente le distanze, grazie all’autogol del portiere Dahmen. Nel finale il Francoforte cerca in tutti i modi di strappare il pareggio, senza però riuscire nel suo intento. Vince l’Augsburg e sale a 17 punti, al nono posto e a -1 proprio dall’Eintracht.