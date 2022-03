Bundesliga, bicchiere di birra in testa all'assistente: sospesa Bochum-M'Gladbach

Brutto episodio in Bundesliga: al 68' del match tra Bochum e Borussia Moenchengladbach dagli spalti occupati dai tifosi locali è volato un bicchiere di plastica per la birra, che ha colpito in testa Christian Gittelmann, l'assistente dell'arbitro. Il match è stato prima interrotto e poi definitivamente sospeso, con gli ospiti in vantaggio per 0-2. A rendere il tutto ancora più surreale c'è il fatto che, nel pomeriggio, il Bochum aveva diffuso un video in cui invitava i propri tifosi a bere birra senza lanciare i bicchieri vuoti verso il terreno di gioco, visto che episodi simili si erano già verificati in passato.

Getty Images