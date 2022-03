Bundesliga: Bayern frenato dal Leverkusen, il Lipsia agguanta il Friburgo al 90’

GERMANIA

Si conclude con un pareggio il big match della 25esima giornata in Bundesliga. È 1-1 tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen: bavaresi avanti con Sule al 18', Aspirine che pareggiano grazie a un'autorete di Muller al 36'. Il Lipsia si salva alla Red Bull Arena allo scadere: dopo il vantaggio del Friburgo con Demirovic (38'), i padroni di casa trovano l'1-1 al 90' con Angelino. Tutto facile per l'Eintracht: 4-1 l'Hertha Berlino all'Olympiastadion.

BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN 1-1

Il Bayern Monaco si deve accontentare dell’1-1 all’Allianz Arena contro il Leverkusen: Borussia Dortmund che può andare potenzialmente a -6 dalla vetta della Bundesliga. Botta e risposta tra il 18’ e il 36’. I pluricampioni di Germania si portano in vantaggio grazie a Sule, che approfitta di una serie di errori plateali degli avversari, tra l’uscita a vuoto di Hradecky e il doppio svarione di Tah, e con il destro insacca l’1-0. Aspirine che riescono a trovare comunque il pari: clamoroso malinteso tra Ulreich e Muller, con quest’ultimo che anticipa di fatto l’uscita del portiere e spinge nella propria porta il cross di Demirbay, nato da un calcio piazzato. Al 42’ Adli intercetta il retropassaggio di Upamecano, salta il portiere ma da posizione defilata centra il palo. Ospiti vicinissimi ancora a ribaltare tutto con lo stesso Adli e poi con Sabitzer, ma il risultato non cambierà più.

LIPSIA-FRIBURGO 1-1

Emozioni fino alla fine nel match di Bundesliga, che avrebbe determinato chi avrebbe conservato o agganciato la zona Champions. Alla fine a “spuntarla” in qualche modo è il Lipsia, che riesce a conservare l’ultimo posto utile per accedere alla prossima edizione della Champions League grazie a una migliore differenza resti rispetto al Friburgo. A sbloccare il risultato della Red Bull Arena ci pensano gli ospiti al 38’ con Demirovic, il quale aggancia un bel passaggio in area dalle retrovie e manda il pallone alle spalle di Peter Gulacsi uscito forse troppo dai pali. Padroni di casa che fanno fatica a trovare il pari, ma alla fine lo riescono a ottenere proprio al 90’: Angelino scarica in rete all’angolino basso di destra dopo il suggerimento di Szoboszlai. Beffa quindi per questo 1-1 per il Friburgo, che fino al triplice fischio finale aveva sognato di prendersi la quarta posizione.

LE ALTRE PARTITE

Brutta caduta per l’Unione Berlino, che perde 1-0 sul campo del Wolfsburg ed è ancora fuori dalla zona Europa: decide l’autogol di Awoniyi al 24’. L’Eintracht Francoforte passa 4-1 all’Olympiastadion contro l’Hertha Berlino. Match già in discesa per gli ospiti dopo le reti di Knauff (17’), Tuta (48’) e Lindstrom (56’). Selke riduce le distanze al 61’, ma Borre firma il poker al 63’. 2-1 per il Bochum tra le mura amiche contro il Furth: dopo il vantaggio casalingo di Leitsch (35’), l’autogol di Bella-Kotchap (64’) precede il gol vittoria di Losilla (71’).