Bundesliga: Bayern fermato dall’Hoffenheim, Grifo trascina il Friburgo

GERMANIA

Solo 1-1 per i bavaresi a +10 sul Borussia ma con due partite in più, l’italiano autore di una doppietta nel 3-2 al Wolfsburg

Solo 1-1 per il Bayern Monaco in casa dell’Hoffenheim nella 26esima giornata della Bundesliga. I bavaresi passano in svantaggio ma recuperano col solito Lewandowski: ora la squadra di Nagelsmann è sempre al primo posto con 10 punti di vantaggio sul Dortmund, ma il Borussia ha due partite in meno. Vittoria invece per il Friburgo 3-2 sul Wolfsburg grazie a una doppietta dell’italiano Vincenzo Grifo, finisce 1-1 Union Berlino-Stoccarda. Getty Images

HOFFENHEIM-BAYERN MONACO 1-1

Frenata del Bayern Monaco che resta primo in classifica a 10 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, ma i gialloneri hanno due partite in meno e possono virtualmente riaprire la Bundesliga. E’ Baumgartner a portare avanti i padroni di casa al 32’, quando gli spogliatoi sono vicini arriva però il pareggio di Lewandowski all’ultimo secondo del primo tempo. Nella ripresa ancora Lewandowski manca clamorosamente il secondo gol sulla linea di porta, mentre Neuer salva i bavaresi su Kramaric. Match equilibrato con le squadre che giocano a viso aperto e lasciano spazi, al triplice fischio il pari è il risultato giusto.

FRIBURGO-WOLFSBURG 3-2

Vittoria al fotofinish e quarto posto per il Friburgo che lascia il Wolfsburg nelle zone pericolose della classifica. E’ l’italiano Vincenzo Grifo il mattatore per i padroni di casa, autore di una doppietta tra il 7’ e il 44’ del primo tempo: otto gol in stagione e un doppio squillo per il ct azzurro Roberto Mancini, che in passato lo ha già convocato sei volte in nazionale. Nella ripresa Kruse accorcia le distanze per gli ospiti e Arnold pareggia al minuto 84’, ma l’equilibrio dura poco perché all’87’ Schlotterbeck riporta avanti il Friburgo.

UNION BERLINO-STOCCARDA 1-1

Non esce dalla crisi l’Union Berlino, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite, mentre per lo Stoccarda terzultimo è una piccola boccata d’ossigeno. Alla squadra della capitale tedesca sembra bastare il gol di Awoniyi sul finire del primo tempo, ma proprio quando la vittoria sembra blindata arriva il clamoroso pareggio di Kalajdzic al 90’.

