Bundesliga: Bayern esagerato, ne fa otto al Darmstadt 

© Getty Images Il Bayern esagera e travolge 8-0 il Darmstadt nella nona giornata di Bundesliga. Dopo tre rossi nel primo tempo (tra cui quello di Kimmich che salterà il Klassiker col Dortmund), decidono la tripletta di Kane e le doppiette di Sané e Musiala: di Müller l'altro gol dei bavaresi. Nono ko di fila per l'Union, che perde 2-0 a Brema, l'Augsburg batte 3-2 in rimonta il Wolfsburg. Il Borussia Mönchengladbach supera 2-1 l'Heidenheim.

BAYERN-DARMSTADT 8-0

Messaggio chiarissimo al Dortmund nella giornata che precede il Klassiker in Bundesliga: il Bayern fa sul serio. A Monaco di Baviera, la formazione di Tuchel travolge 8-0 il Darmstadt dopo una partita folle e dai due volti. Subito movimentata, infatti, la sfida: già al 4' Kimmich perde palla e stende Mehlem lanciato a rete. Un rosso diretto drammatico non solo perché lascia i bavaresi in dieci, ma perché impedirà alla colonna dei padroni di casa di giocare contro i gialloneri. Arriveranno, però, altre due espulsioni: Gjasula e Maglica lasciano gli ospiti addirittura in nove prima dell'intervallo, così ad avere la superiorità numerica è la formazione di Tuchel. I bavaresi provano subito a sfruttarla e, dopo un gol annullato a Sané per fuorigioco, dilagano nella ripresa con la tripletta di Kane (51', 69' e 88') e le doppiette dell'ex City (56' e 64') e di Musiala (60' e 76'), oltre al sigillo di Müller (71'). Bayern solo in vetta in attesa di Dortmund e Leverkusen.

WERDER BREMA-UNION BERLINO 2-0

E sono nove. L'Union Berlino incassa il nono ko consecutivo perdendo anche a Brema contro il Werder, che si impone 2-0. Gli avversari del Napoli in Champions fanno anche harakiri, perché al 38' Knoche si fa gol da solo e porta in vantaggio i padroni di casa. La situazione non migliora per nulla nella ripresa, visto che Khedira si fa espellere allo scoccare dell'ora di gioco. Il Werder ne approfitta e raddoppia al 75' con Ducksch: contesa chiusa e ritorno alla vittoria dopo tre ko di fila per la squadra di Brema, che stacca proprio l'Union.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-HEIDENHEIM 2-1

Vittoria per il Borussia Mönchengladbach, che supera 2-1 l'Heidenheim. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 4 minuti grazie a Plea, che da dentro l'area non sbaglia. Poi è Nicolas a salvare su Beste, mentre gli ospiti evitano il raddoppio murando le conclusioni di Ngoumou e Siebatcheu. Ad inizio ripresa arriva però la doppietta di Plea, che riporta in vantaggio la formazione di Seoane. Nel finale, il M'Gladbach resiste e conquista tre punti fondamentali: sono ora quota 9, è sorpasso proprio all'Heidenheim fermo a 7.

STOCCARDA-HOFFENHEIM 0-2

Colpo esterno dell'Hoffenheim, che si impone 3-2 a Stoccarda. Immediato il vantaggio della formazione di Matarazzo, visto che Promel al 5' firma l'1-0 in favore degli ospiti. La differenza la fa poi la freddezza dal dischetto: Weghorst raddoppia dagli undici metri al 21', mentre Undav non riesce ad accorciare le distanze al 31'. Nel secondo tempo, Fuhrich riduce lo svantaggio al 61', ma cinque minuti dopo Skov cala il tris. Inutile, allora, la rete al 74' di Undav: resta a contatto con la zona Champions l'Hoffenhem, quinto a -3 proprio dallo Stoccarda che perde la sua seconda partita in campionato.

AUGSBURG-WOLFSBURG 3-2

Super rimonta per l'Augsburg, che batte 3-2 il Wolfsburg avanti al 78' di un gol. I Lupi partono a rilento e, al 17', Tietz porta in vantaggio i padroni di casa. La prima rimonta, però, si concretizza negli ultimi dieci minuti del primo tempo: Wind pareggia i conti al 35', poi prima dell'intervallo Majer firma il 2-1 ospite su calcio di rigore. Il definitivo ribaltone arriva tra il 79' e l'81': l'autogol di Bornauw rimette tutto in equilibrio, poi Engels decide il match su assist di Iago. Augsburg a quota 11, a -1 proprio dal Wolgsburg.

