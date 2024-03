Bundesliga: il Bayern Monaco crolla nel Klassiker, il Leverkusen rimonta l’Hoffenheim ed è a un passo dal titolo

bundesliga

Il Borussia Dortmund trionfa 2-0 contro i bavaresi, Xabi Alonso vince 2-1 allo scadere e mette le mani sul Meisterschale

Nella 27a giornata di Bundesliga il Borussia Dortmund trionfa nel Klassiker, superando 2-0 il Bayern Monaco grazie ad Adeyemi (10’) e Ryerson (83’). Ne approfitta ancora il Leverkusen, che rimonta 2-1 l’Hoffenheim al 91’ con Schick ed è ora a soli otto punti dal titolo. Vincono in trasferta il Friburgo, che travolge 3-0 il Borussia Mönchengladbach, e il Wolfsburg, 2-0 sul Werder Brema. Terminano 0-0 Lipsia-Mainz e Eintracht-Union Berlino.

BAYER LEVERKUSEN-HOFFENHEIM 2-1

Clamorosa rimonta del Bayer Leverkusen, che supera 2-1 l’Hoffenheim nel finale alla BayArena. Solito e consueto avvio per i padroni di casa, con la manovra avvolgente e prolungata nella metà campo avversaria. Hoffmann ci prova un paio di volte nei primi minuti, ma l’occasione più nitida delle prime fasi arriva dai piedi di Wirtz, con il destro a girare che termina di poco fuori. Dopo la mezzora i biancoblù stappano clamorosamente la partita, alla prima vera occasione della loro partita: al 33’ Beier chiude l’uno-due con Weghorst e insacca con il destro alle spalle di Hradecky. Le Aspirine chiudono i primi quarantacinque minuti in avanti, sfiorando l’1-1 nel recupero con l’incornata di Andrich: le due squadre rientrano negli spogliatoi con l’Hoffenheim avanti di un gol. Nel secondo tempo l’assedio del Bayer è totale: Frimpong e Grimaldo ci provano anche dalla distanza, con Baumann che si supera più volte per impedire il pareggio. Xabi Alonso inserisce anche Borja Iglesias nei minuti finali, con l’attaccante spagnolo che colpisce una clamorosa traversa all’87’. Quando tutto lascia pensare alla possibile prima sconfitta stagionale delle Aspirine, ecco che arriva il ribaltone: all’88’ Andrich riesce a riportare l’incontro in equilibrio, e quattro minuti più tardi ci pensa ancora una volta Patrick Schick a regalare i tre punti ai suoi: l’ex Roma devia in rete dopo la giocata di Tella. Vince 2-1 il Leverkusen, continua a volare in vetta a 73 punti e festeggia nel migliore dei modi la conferma di Xabi Alonso per la prossima stagione. L’Hoffenheim rimane fermo a 33 punti, in nona posizione.

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND 0-2

Altra brutta sconfitta per il Bayern Monaco, che si arrende per 2-0 anche nel Klassiker in casa contro il Borussia Dortmund. I padroni di casa provano a imporre il loro ritmo in avvio, ma al 10’ cadono subito in contropiede: i gialloneri ripartono velocemente con Brandt e Adeyemi, con l’attaccante che chiude e finalizza l’azione con un diagonale mancino solamente deviato da Ulreich. Dopo lo svantaggio i bavaresi si mettono subito in moto alla ricerca del pari, spingendo tanto sulla destra con l’asse Kimmich-Sané. Kane resta ancora molto isolato in avanti, e il primo tempo si conclude sul punteggio di 1-0, con gli uomini di Terzic in vantaggio nonostante la forte pressione dei biancorossi. In avvio di ripresa il BVB sfiora il clamoroso raddoppio, con Ulreich (non perfetto nel primo gol) che salva a mano aperta sulla conclusione a botta sicura di Nmecha al 52’. Dieci minuti più tardi è il turno di Maatsen, ma ancora una volta gli uomini di Tuchel si salvano sul diagonale del terzino olandese. L’ex allenatore del Chelsea cambia di fatto tutta la linea di trequarti per dare nuova freschezza offensiva, ma la difesa giallonera alza il muro più volte grazie alla partita sontuosa di Mats Hummels. Nel quarto d’ora finale parte l’assalto del Bayern, ma all’83’ il Borussia chiude definitivamente i conti: Sancho inventa sulla sinistra, Haller rifinisce e apparecchia per il diagonale potente di Ryerson, che vale il 2-0 e i tre punti. Vince il Borussia Dortmund e sale al quarto posto in classifica, a quota 53 punti e a -3 dallo Stoccarda terzo. Fermo a quota 60 il Bayern Monaco, a -13 dal Leverkusen che ora è a soli otto punti dal Meisterschale.

RB LIPSIA-MAINZ 0-0

Solo un pareggio per il Lipsia, che non riesce a sfondare nello 0-0 in casa contro il Mainz. Pronti via e la squadra di casa inizia subito a spingere, e al 10’ arriva subito l’occasione per svoltare la partita: calcio di rigore fischiato in favore dei Bullen, revocato e annullato però dopo il controllo al Var. Il Lipsia continua a premere sull’acceleratore, cercando Lois Openda con insistenza. Verso la fine del primo tempo gli uomini di Rose riescono a stappare la partita, ma anche in questa occasione la rete viene annullata: la prima frazione di gioco si chiude in parità, nonostante la supremazia dei padroni di casa. Anche nel secondo tempo il canovaccio rimane il medesimo: dominio assoluto dei Bullen, con Dani Olmo, Openda e Simons a produrre innumerevoli occasioni offensive. Nonostante gli oltre venti tiri gli uomini di Rose non riescono a colpire, con la squadra di Henriksen che invece è caparbia nello strappare un punto. Finisce 0-0, con le due squadre che si dividono la posta in palio: Il Lipsia sale a 50 punti in classifica, mentre il Mainz tocca quota 20, in sedicesima posizione.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-FRIBURGO 0-3

Tris esterno del Friburgo, che travolge 3-0 il Borussia Mönchengladbach. I padroni di casa provano a partire a razzo per indirizzare l’incontro, ma al settimo minuto di gioco subiscono quasi a sorpresa la rete della squadra ospite: continua il momento d’oro (e la stagione altrettanto positiva) di Gregoritsch, che chiude sul secondo palo con il mancino sottomisura. Dopo il gol subito il Borussia spinge tanto alla ricerca del pari, senza però riuscire ad impensierire eccessivamente Atubolu. Il primo tempo si chiude con gli uomini di Streich avanti di una rete. In avvio di ripresa il Friburgo raddoppia, incanalando maggiormente la gara: al 47’ è Rohl l’autore del 2-0, con un bel destro diagonale da posizione non semplice. Dieci minuti più tardi gli ospiti mettono in cassaforte il match: al 57’ Eggstein pesca Ritsu Doan, che firma il 3-0 dal sapore di tre punti. Vince il Friburgo 3-0 e sale a 36 punti in classifica, momentaneamente in settima posizione. Bloccato a 28 punti il Borussia Mönchengladbach, tredicesimo e non lontano dalla zona retrocessione.

EINTRACHT FRANCOFORTE-UNION BERLINO 0-0

Pareggio a reti bianche anche tra Eintracht Francoforte e Union Berlino. Ritmi estremamente bassi in avvio, con pochissime occasioni da una parte e dall’altra. Con il passare dei minuti l’Eintracht aumenta pressione ed intensità, schiacciando l’Union nella propria metà campo. Nel quarto d’ora finale del primo tempo i padroni di casa ci provano in un paio di occasioni anche con la conclusione da fuori, soprattutto con Knauff e Marmoush. Nonostante il forcing finale, la squadra di Francoforte non riesce a stappare la partita, e al duplice fischio il punteggio è ancora a reti bianche, sullo 0-0. La squadra di Toppmoller tiene maggiormente il possesso del pallone anche nella ripresa, ma l’occasione più clamorosa arriva per la squadra della capitale: al 78’ doppia chance incredibile per gli ospiti, con Khedira che fallisce clamorosamente il tap-in dopo la conclusione di Doekhi. L’ultimo colpo del match è per l’Eintrahcht, ma il tiro di Koch da buonissima posizione termina fuori di pochissimo. Finisce 0-0: il Francoforte sale a 41 punti in classifica, avvicinato dal Friburgo in sesta posizione, mentre l’Union Berlino è ora a 29 punti, al dodicesimo posto.

WERDER BREMA-WOLFSBURG 0-2

Colpo salvezza del Wolfsburg, che supera 2-0 il Werder Brema in trasferta. Incontro divertente e acceso fin dalle prime battute, con occasioni (non nitidissime) da una parte e dall’altra. Entrambe le formazioni mettono in campo tanta intensità, ma nella seconda parte della prima frazione di gioco sono i padroni di casa a spingere forte. Nel miglior momento della propria partita, arriva l’episodio che compromette pesantemente la gara del Werder: al 43’ arriva l’espulsione diretta di Jung, a causa di un fallo da ultimo uomo. Gli ospiti ne approfittano praticamente subito, riuscendo a sbloccare il risultato al 49’, nel recupero, grazie alla zampata di Lacroix, sugli sviluppi di un corner. Nei successivi quarantacinque minuti i Lupi sembrano poter gestire il vantaggio senza troppi problemi, ma al 76’ viene ristabilita la parità numerica: è proprio Lacroix a lasciare in dieci uomini la squadra di Hassenhuttl, anche in questa occasione per un fallo da ultimo uomo. Quando tutto lascia pensare a un forcing degli uomini di Werner, ecco che arriva il gol partita degli avversari: all’84’ Lovro Majer chiude la pratica, siglando il 2-0 finale con la botta di sinistro dal limite. Vince il Wolfsburg e sale a 28 punti in classifica, in quattordicesima posizione, mentre il Werder Brema è decimo, fermo a 30 punti.