Leverkusen, Xabi Alonso annuncia: "Resto. Questo è il posto per me"

L'ANNUNCIO

Il tecnico più desiderato dalle big d'Europa in conferenza stampa: "Dopo tante parole, durante la sosta ho preso la mia decisione"

Trenta vittorie, cinque pareggi e nessuna sconfitta in stagione e una Bundesliga ormai quasi vinta con 10 punti di vantaggio sulla seconda hanno reso Xabi Alonso il tecnico più desiderato dalle big del calcio europeo, ma il futuro dell'ex centrocampista spagnolo sarà ancora al Bayer Leverkusen: "In questo momento credo che questo sia il posto giusto per me - ha annunciato l'allenatore spagnolo in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Hoffeneim - Il mio lavoro qui non è finito"

"Ci sono state molte speculazioni sul mio futuro - ha spiegato Xabi Alonso - Ho usato questo tempo di pausa internazionale per riflettere meglio. La scorsa settimana ho avuto un meeting con la dirigenza, li ho informati della mia decisione di continuare ad essere l’allenatore del Bayer Leverkusen. In questo momento credo che questo sia il posto giusto per me, devo ringraziare il club e i tifosi che mi hanno sempre supportato e il mio staff che mi aiuta a lavorare bene giorno dopo giorno, oltre che i giocatori per il loro impegno e fame di fare una grande stagione. Il mio lavoro qui non è finito".

Un annuncio ufficiale che segue le parole dell'ad delle aspirine, Fernando Carro, ("Ha un contratto fino al 2026 e stiamo programmando con lui la prossima stagione a pieno ritmo. Niente ci fa pensare che non sarà ancora con noi") e quelle di Uli Hoeness: "Prendere Xabi Alonso? La vedo molto difficile, per non dire impossibile. Credo che resterà al Leverkusen", aveva dichiarato il presidente onorario del Bayern Monaco, che come scrivono in Germania ha già cambiato obiettivo puntando il mirino su Roberto De Zerbi e anche sull'attuale ct della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, che come scrive Kicker accetterebbe di buon grado una volta conclusi gli Europei.

Cambio di rotta anche per il Liverpool, che come riportano ESPN e Sky Sports UK, che citano fonti vicine al club, dopo aver ricevuto il 'no' di Xabi Alonso per il successore di Klopp sarebbe sempre più vicino a Ruben Amorim, attuale allenatore dello Sporting Lisbona.

KLOOP: "XABI ALONSO? CAPISCO LA SUA SCELTA"

"Comprendo la decisione di Xabi Alonso di restare al Bayer Leverkusen". Così Jurgen Kloop, tecnico del Liverpool, alla conferenza stampa di vigilia della sfida di Premier League contro il Brighton, in programma domenica prossima. Lo spagnolo Alonso, ex centrocampista dei Reds, è stato fortemente legato al club inglese, dopo le sue imprese in Germania, con lo spagnolo tra i possibili sostituti di Klopp che lascerà il Liverpool al termine della stagione in estate. "Posso solo dire che è un giovane allenatore che sta facendo davvero bene", ha detto.