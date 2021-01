Bundesliga: Bayern primo col brivido, vince anche il Dortmund

GERMANIA

Pur soffrendo nel primo tempo, il Bayern vince e si riprende la vetta in Bundesliga. All'Allianz Arena, i campioni di Germania, sotto 2-0 al 45', battono 5-2 il Mainz grazie alla doppietta di Lewandowski e alle reti di Kimmich, Sané e Sule e tornano al primo posto, con il Lipsia a -2. Vince anche il Dortmund, che nello scontro diretto per il quarto posto supera 2-0 il Wolfsburg grazie alle reti nella ripresa di Akanji e Sancho.

BAYERN-MAINZ 5-2

Il Bayern apre il 2021 come aveva chiuso il 2020: vincendo e mantenendo la vetta della classifica, con in aggiunta la "solita" doppietta di Lewandowski. Non inganni, però, il 5-2 finale al Mainz, perché i campioni d'Europa, nel primo tempo, soffrono e non poco. Partita inizialmente bloccata all'Allianz Arena: i bavaresi si rendono pericolosi soltanto al 27' con il sinistro in area piccola di Tolisso facilmente bloccato da Dahmen. Il Mainz gioca in maniera organizzata e, quando riparte, fa male. Al 32', infatti, arriva il gol del vantaggio con Burkardt, che si libera in maniera energica di Boateng e, solo davanti a Neuer, non sbaglia, firmando lo 0-1. Al 44', gli ospiti trovano addirittura il clamoroso 0-2: punizione di Brosinski e colpo di testa di Hack, che regala agli uomini di Siewert il raddoppio a fine primo tempo. Nella ripresa, però, è tutto un altro Bayern: Flick inserisce subito Sule e Goretzka al posto di Boateng e Pavard, e i campioni d'Europa trovano il pareggio in appena 5 minuti. Al 50', i padroni di casa accorciano le distanze con il colpo di testa di Kimmich, mentre al 55' Sané firma il 2-2 con un sinistro da fuori area. La rimonta sembra completarsi al 65' con l'autogol di Barreiro, che nel tentativo di anticipare l'ex City mette il pallone nella propria porta, ma la rete viene annullata per il fuorigioco di Alphonso Davies, autore del cross. Il Bayern non si scompone e al 70' trova il 3-2: angolo di Kimmich e sinistro vincente di Sule. Nel giro di sette minuti, i bavaresi chiudono il match con la doppietta di Lewandowski, che prima segna su rigore al 76' dopo il fallo di Barreiro su Gnabry, poi trova il 5-2 all'83' con una girata in area su cross di Muller. Il Bayern vince e si riprende la vetta, con il Lipsia a -2 e il Leverkusen, terzo, a -5. Il Mainz è sempre penultimo con appena 6 punti, ma può aggrapparsi ad un fantastico primo tempo per cercare la salvezza.

BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG 2-0

Il Borussia Dortmund riscatta un dicembre opaco, caratterizzato anche dall’esonero di Lucien Favre, sostituito da Edin Terzic, vincendo il sempre sentito match contro il Wolfsburg, che prima del calcio d’inizio era davanti ai gialloneri in classifica. La gara è da subito interessante: ci provano Schlager, Gerhardt e Baku per gli ospiti, poi Reus per i padroni di casa, ma senza successo. E’ il 28’ quando il rientrante Erling Haaland si fa vedere per la prima volta, calciando però troppo centralmente e non impensierendo Casteels. Si vede anche Weghorst dall’altra parte al tramonto della prima frazione di gioco, ma Bürki è pronto. Il Borussia accelera nella ripresa, ma la porta dei Lupi biancoverdi sembra stregata. Almeno fino al 66’, quando il corner battuto da Sancho viene raccolto di testa dal possente difensore centrale Akanji, che realizza la rete dell’1-0. Il match arriva alla svolta: Glasner inserisce forze fresche per cercare il guizzo, Terzic toglie Reus ed uno stanco Haaland per mantenere il vantaggio. L’esito della sfida viene certificato poi dalla rete al 91’ di Sancho, tra i migliori dei suoi, che sigla il 2-0 definitivo. Il Dortmund sale al quarto posto in classifica scavalcando proprio il Wolfsburg, tornando così a respirare il profumo dell’Europa che conta.

