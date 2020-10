Bufera Barça sul Clasico: Var utilizzato male sul fallo su Sergio Ramos

LA POLEMICA

Non è una novità. Nel post Clasico è normale vedere due pesi e due misure nell'analisi della partita se la si analizza da Barcellona o da Madrid. Nella capitale si esalta la vittoria del Real, in Catalogna viene dato ampio risalto all'episodio decisivo della partita: il rigore per la trattenuta di Lenglet a Sergio Ramos, dato dall'arbitro dopo aver consultato il Var. E proprio lo strumento che ha cambiato il calcio mondiale è al centro delle polemiche. Secondo quanto dice il "Mundo Deportivo" si vede chiaramente dalle immagini che il capitano del Real "ha afferrato e spinto il centrale francese del Barça prima che quest'ultimo, cadendo, afferrasse la maglia di Sergio Ramos che, avendo un buon rapporto con il Var da quando è stato istituito, ha enfatizzato la caduta innaturale, ingannando l'arbitro Martínez Munuera".

Parole forti che hanno fatto seguito a quelle pronunciate il giorno prima dall'allenatore blaugrana Koeman: "Rigore? Per me non c’era. E ho chiesto all’arbitro che mi venisse spiegato una volta per tutte come funziona il VAR qui in Spagna. Perché viene utilizzato solo contro di noi?". Insomma, il Clasico resta tale anche per le polemiche che si porta dietro. Il Var non ha fatto altro che mantenere in vita una tradizione centenaria.