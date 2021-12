Brasile, Pelé lascia l'ospedale: passerà il Natale a casa

Pelé ha ricevuto il via libera per essere dimesso dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo dove era ricoverato per un ciclo di cure legate all'operazione a cui era stato sottoposto per rimuovere un tumore al colon. "Il paziente è in condizioni stabili - è scritto in una nota diffusa dall'ospedale - e continuerà in seguito il trattamento di chemioterapia relativo al tumore rilevato a settembre". Su Instagram la conferma di O Rei: "Non metto una foto sorridente a caso: come promesso, trascorrerò il Natale con la mia famiglia. Sto tornando a casa. Grazie per tutti i messaggi gentili".