Brasile, peggiorano le condizioni di Pelé: "Richieste cure per disfunzione renale e cardiaca"

BRASILE

L'ultimo bollettino dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo è tutt'altro che rassicurante: "Progressione della malattia oncologica"

© Getty Images Peggiorano le condizioni di Pelé. A rivelarlo è l'ultimo bollettino medico sulla leggenda del calcio diffuso dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo: "Ricoverato dal 29 novembre per una rivalutazione della terapia chemioterapica per un tumore al colon e per il trattamento di un'infezione respiratoria, Edson Arantes do Nascimento presenta una progressione della malattia oncologica e necessita di maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiache - si legge nella nota dell'istituto -. Il paziente rimane ricoverato in una stanza comune, sotto le necessarie cure dell'équipe medica".

Poco prima della diffusione del bollettino anche la figlia di O Rei, Kely Nascimento, aveva lasciato intendere che la situazione fosse molto delicata, attraverso un post sul suo profilo Instagram: "Il nostro Natale in casa è stato sospeso. Abbiamo deciso con i medici che, per vari motivi, sarebbe stato meglio per noi restare qui con tutte le cure che ci offre questa nuova famiglia all'Einstein!! Noi, come sempre, vi ringraziamo per tutto l'amore che ci dimostrate qui in Brasile, così come in tutto il mondo! Il vostro amore per lui, le vostre storie e le vostre preghiere sono un enorme conforto perché sappiamo che non siamo soli. Trasformeremo questa stanza in un sambódromo (sto scherzando), faremo anche caipirinha (non sto scherzando!!). Auguriamo a tutti coloro che festeggiano un Natale in famiglia, pieno di bambini e qualche litigio, tanto amore e salute!! Vi amiamo, vi daremo aggiornamenti la prossima settimana".

Vedi anche mondiali qatar 2022 Brasile a casa, anche Pelè ha esultato per Messi dall'ospedale