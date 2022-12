Brasile a casa, anche Pelè ha esultato per Messi dall'ospedale

TIFOSO SPECIALE

O Rei ha seguito in tv il trionfo dell'Aegentina contro la Croazia in semifinale

Con il Brasile fuori dai mondiali, anche Pelé ha fatto il tifo per Leo Messi. O Rei, ricoverato in ospedale a San Paolo per curare un tumore al colon diagnosticato nel settembre dello scorso anno, ha seguito in tv il trionfo dell'Argentina sulla Croazia in semifinale. Scena immortalata dalla figlia Kely Nascimento, sul cui profilo Instagram è apparsa una storia in cui si vede una televisione con l'immagine della semifinale e le mani di Pelé.

Vedi anche Calcio estero Pelé, la famiglia: "Non è a rischio, ha infezione polmonare post-Covid"

Il campione brasiliano e sua figlia sono i protagonisti della storia messa sui social, arricchita da gif animate con l'immagine della Pulce. "Che bella cosa" la frase postata insieme alla foto in cui O Rei non si vede ma lo sfondo è della camera dell'Albert Einstein Israelite Hospital.

Pelé è ricoverato dalla fine di novembre e sulle sue condizioni di salute nelle ultime settimane sono state diffuse notizie un po' contrastanti. In un primo momento alcuni media avevano parlato di interruzione della chemio e dell'inizio delle cure palliative. Indiscrezioni a cui i familiari prima e i medici dopo hanno risposto con un bollettino medico in cui si parla di condizioni in miglioramento. Tutto mentre in Qatar si sono susseguiti numerosi omaggi dedicati al campione brasiliano. In campo, sugli spalti e fuori dal campo.