Brasile: Neymar degradato, Dani Alves nuovo capitano

28/05/2019

Neymar non è più il capitano del Brasile. La decisione è stata presa nella notte tra lunedì e martedì dal ct Tite in accordo con la Federcalcio locale. Una sanzione per l'attaccante del Psg che aveva colpito uno spettatore al termine della finale di Coppa di Francia persa contro il Rennes lo scorso 26 aprile. La fascia passa ora al compagno Dani Alves, che la indosserà nelle amichevoli con Qatar e Honduras e in Coppa America.