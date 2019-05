Neymar la paga cara: 3 giornate per il pugno al tifoso del Rennes

10/05/2019

Un pugno da tre giornate. È questa la punizione che la Federazione francese (FFF) ha inflitto a Neymar per la reazione violenta durante la premiazione seguita alla finale (persa ai rigori contro il Rennes) di Coppa di Francia. Le immagini avevano fatto il giro del mondo e la Commissione Disciplinare non poteva fare a meno di prenderle in considerazione. Mentre saliva le scale della tribuna d’onore allo Stade de France il 27 aprile, il campione brasiliano è venuto a contatto con un tifoso che gli ha detto in faccia: “Se solo vice-campione”. Neymar gli ha sferrato un pugno e ora è arrivata la sanzione, che ha una particolarità: avrà decorso da lunedì prossimo, particolare che consentirà al giocatore di chiudere la sua stagione giocando contro l’Angers nella terzultima gara della Ligue 1.

Dunque le partite da saltare saranno Psg-Digione e Reims-Psg, più la Supercoppa di Francia che verrà disputata il 3 ottobre in Cina. Il Psg ha annunciato ricorso, utilizzando come motivazione i gesti provocatori del tifoso nei confronti dello stesso Neymar e di altri giocatori della squadra. Lo stesso tifoso si è poi detto pentito della provocazione e ha chiesto di poter incontrare il giocatore. Se il club è dalla parte di Neymar, l’allenatore Thomas Tuchel la pensa in un altro modo. “È una punizione normale. Neymar ha commesso un errore e dobbiamo accettarne le conseguenze”. Un po’ come la pensa anche Dani Alves: "Neymar è un amico ma non posso essere dalla sua parte in questo caso”.

Nello stesso giorno in cui è scattata la squalifica, Neymar ha anche presentato all’Uefa il ricorso contro le tre giornate di squalifica in Champions League che gli sono state inflitte per le sue reazioni “social” contro gli arbitri di Manchester United-Paris Saint Germain, partita che il brasiliano non ha giocato per infortunio e che è costata alla sua squadra l’eliminazione negli ottavi di finale.