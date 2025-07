Il Maracanazo compie 75 anni: è la più grande tragedia sportiva di un intero Paese

Invece, inaugurando in pratica l'eterna lotta tra la ricerca del gol e l'anima contropiedista, i padroni di casa passano in vantaggio all'inizio della ripresa. Al Maracanà, e in tutto il Paese attaccato alla radio, si inizia a fare festa. Dopo la rete di Friaça, Obdulio Varela, il capitano e regista dell'Uruguay, prende il pallone dal fondo della sua rete e torna camminando verso il centro del campo. Gli avversari e il pubblico iniziano a innervosirsi per l'inspiegabile lentezza dell'avversario nel far ricominciare il gioco. Sembra una cosa senza senso, visto che dovrebbe accelerare la ripresa della gara. Invece Varela, calciatore straordinario e uomo di profonda sensibilità e intelligenza, sa benissimo che il Brasile, eccitato dal vantaggio, non vede l'ora di ricominciare a lanciarsi in avanti sfruttando l'onda emotiva del gol. La sua flemma innervosisce la Seleçao che, come previsto, si butta ancora in avanti nonostante sappia che ormai il titolo è vicino. E, inevitabilmente, prima Schiaffino e poi Ghiggia, in contropiede a pochi minuti dalla fine, segnano le due reti che danno la Coppa all'Uruguay. A questo punto si scatena il panico. Il silenzio è assordante. Il presidente della Fifa Jules Rimet si aggira con il trofeo in mano e non sa che fare, incrocia Varela e glielo consegna senza troppe cerimonie. Sugli spalti decine di persone vengono colte da infarto e si contano almeno dieci morti all'interno dello stadio, con due spettatori suicidatisi gettandosi dalle tribune. A cui vanno aggiunti i decessi lontano dal Maracanà.