Brasile, il Var annulla una rete: i tifosi del Gremio distruggono il box

Notte di follia in Brasile nel post-partita di Gremio-Palmeiras. I tifosi dei padroni di casa, frustrati per l'ennesima sconfitta di un campionato che dopo 28 giornate li vede al penultimo posto e a rischio retrocessione, hanno dato sfogo a tutta la rabbia per questi ultimi mesi deludenti dei ragazzi di Vagner Mancini invadendo il terreno di gioco e distruggendo il box dove è inserito il monitor del Var per protestare contro la decisione della tecnologia, che al minuto 86 aveva annullato la rete del pareggio di Alves per fuorigioco.