Brasile, clamoroso Marcelo: litiga con l'allenatore e rescinde col Fluminense

"LUI NON ENTRA"

La decisione di Marcelo di rescindere il proprio contratto è arrivata dopo la lite in mondovisione con il tecnico Menezes, ex ct del Brasile. Al 90’, con i padroni di casa in vantaggio per 2-1, il tecnico del ‘Flu’ ha deciso di lanciare nella mischia Marcelo per difendere il risultato, ma proprio mentre il terzino stava per mettere piede in campo è avvenuto l’incredibile: Marcelo ha prima scosso la testa e poi ha riferito qualcosa allo stesso allenatore, che evidentemente non ha preso bene la reazione del terzino e lo ha spinto verso la panchina esclamando: “Lui non entra!”.