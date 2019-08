Boca Juniors, esordio De Rossi: accoglienza da urlo a La Plata

Daniele De Rossi ricorderà per sempre il proprio debutto con la maglia del Boca Juniors. A pochi mesi dall'addio alla sua Roma, il centrocampista italiano ha coronato il sogno di trasferirsi nella società argentina, ma il debutto non gli ha riservato La Bombonera. Per quello ci sarà spazio e tempo per un nuovo ricordo da urlo. Dopo l'accoglienza infuocata all'aeroporto all'arrivo del centrocampista italiano, in occasione della sfida in coppa d'Argentina contro l'Almagro la sezione di tifosi Xeneizes di La Plata, sede della sfida, ha preparato 10mila volantini e altrettanti adesivi raffiguranti De Rossi nelle vesti nuovo "gladiatore" del Boca. Emozioni uniche per il numero 16 campione del mondo nel 2006.