Boca Juniors, De Rossi prolunga fino al 2021

ARGENTINA

Altro che futuro in bilico e separazione anticipata. L'avventura di Daniele De Rossi in Argentina è destinata a continuare e, secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo Olé, il centrocampista sfrutterà la clausola di rinnovo del contratto firmando con il Boca Juniors fino al dicembre 2021. Gli Xeneizes, dopo essere stati eliminati dal River Plate in semifinale di Coppa Libertadores, al momento sono in testa al campionato argentino.

La prima stagione di De Rossi in Argentina, considerati anche gli infortuni, non è stata sin qui particolarmente entusiasmante tanto che si è parlato di un suo ritorno in Italia già a gennaio. Ma la dirigenza del Boca vede nell'ex capitano della Roma una figura importantissima per lo spogliatoio, in grado di far fare un salto di qualità alla squadra.