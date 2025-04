Bayern, piove sul bagnato: Musiala esce per infortunio alla gamba sinistra. Il ds: "Non ci sarà contro l'Inter"

Piove sul bagnato in casa del Bayern Monaco, che martedì prossima affronterà l'Inter in casa nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Nella sfida di Bundesliga sul campo dell'Augsburg è arrivato l'ennesimo infortunio per la squadra di Kompany. Jamal Musiala è uscito zoppicando dal campo sostenuto da due componenti dello staff medico dei bavaresi. Il trequartista classe 2003, che ha realizzato il gol del pareggio del Bayern dopo lo svantaggio firmato Giannoulis, ha accusato un problema muscolare alla gamba sinistra. A fine partita è arrivato il primo responso da parte del ds del Bayern Max Eberl: "L'infortunio non sembra niente di buono. Escludo un recupero contro l'Inter", ha detto ai microfoni della Bild. Contro i nerazzurri il Bayern dovrà già fare a meno di Davies, Upamecano e Ito, che rimarranno fuori a lungo, oltre a Neuer e Guerreiro, per cui c'è poca speranza di recuperarli in tempo. "Ha sentito qualcosa nella parte posteriore della gamba ma non sappiamo ancora cosa sia - ha detto il tecnico Kompany a Dazn nel dopo partita - Dobbiamo aspettare e vedere e sopperire alla sua assenza con la squadra. Speriamo che quando Jamal tornerà, avremo vinto le nostre partite e lui potrà aiutarci di nuovo". Non abbiamo avuto una buona settimana con tutti questi infortuni - ha detto Harry Kane - Jamal è un giocatore importante per noi, quindi ci mancherà per tutto il tempo che dovrà stare fuori. Speriamo che non sia così grave come sembra".