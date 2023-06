Bayern Monaco multato: non ha pagato il salario minimo ad alcuni dipendenti

© Getty Images

Il Bayern Monaco è finito nel mirino dell'ufficio doganale di Monaco di Baviera per non aver pagato il salario minimo ad alcuni suoi dipendenti del settore giovanile. Il portavoce dell'ufficio Thomas Meister ha confermato all'Associated Press che il club più ricco e di maggior successo della Germania è finito sotto investigazione perché ha sottopagato i suoi lavoratori dal novembre 2016 al 2021. Infrazione per cui la società è stata punita con una multa di circa 250mila euro in totale, comprese le sanzioni per i ritardi di pagamento e i pagamenti della previdenza sociale evasi nel corso dei cinque anni in oggetto.