Bayern Monaco, frattura alla caviglia per Perisic

Tegola in casa Bayern Monaco, con ripercussioni che arrivano sino ad Appiano Gentile. Perisic si è infortunato durante l'allenamento odierno, un problema piuttosto serio visto che Hans-Dieter Flick ha annunciato l'assenza dai campi per circa un mese: "Ivan ha una frattura alla parte esterna della caviglia, per guarire gli serviranno almeno 4 settimane e solo allora potrà tornare ad allenarsi con il gruppo".