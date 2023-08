Bayern Monaco, altro successo: l'uragano Kane travole l'Augsburg 

GERMANIA

I bavaresi vincono con l’autorete di Uduokhai al 33’ e la doppietta dell’inglese (40’ e 71’)

© Getty Images La seconda giornata di Bundesliga vede i campioni in carica del Bayern Monaco sfidare all’Allianz Arena l’Augsburg: termina 3-1 in favore dei padroni di casa, che sbloccano l’incontro con l'autorete di Uduokhai al 33’, raddoppiano su rigore con Kane al 40’ e con un’altra rete dell’inglese al 70’. Nel finale il goal di Beljo. Nel pomeriggio si è giocata anche Mainz-Eintracht, terminata 1-1: Marmoush al 91’ regala il pari ai suoi in dieci.

BAYERN MONACO-AUGSBURG 3-1

Il Bayern Monaco bissa il successo dell’esordio e supera l’Augsburg 3-1 nell’incontro valido per la seconda giornata di Bundesliga 2023/2024. All’Allianz Arena la formazione di Tuchel ritrova Gnabry tra gli undici iniziali (complice l’infortunio di Musiala), con Kim confermato titolare al posto di De Ligt. Un inizio di partita senza particolari emozioni vede la prima grande occasione dell’incontro al 27’, quando Demirovic viene servito in profondità ma spreca da ottima posizione, calciando largo. Si accende il match, con il mancino di Goretzka che poco dopo non viene trattenuto da Gilbert Dahmen, ma senza conseguenze. Il punteggio si sblocca al 33’, quando Gnabry offre un delizioso passaggio filtrante a Sané, che calcia sul portiere ma la palla batte su Uduokhai, rimbalza sul palo e supera la linea di porta. L’episodio scioglie definitivamente i bavaresi, che poco dopo si procurano un calcio di rigore, complice un fallo di mano dopo la conclusione da fuori di Kimmich: Kane non fallisce e al 40’ è 2-0. L’inglese sfiora in avvio di ripresa la doppietta con una bella giocata, ma il suo mancino termina alto. Al 63’ il portiere ospite si supera sul colpo di testa di Gnabry, mentre sul calcio d’angolo successivo è Upamecano a vedersi murare il mancino a botta sicura da un avversario. Al 68’ Sané colpisce un palo clamoroso, ma pochi secondi dopo Davies trova l’ex Tottenham in area di rigore, che realizza con il destro senza difficoltà. All’81’ Dion Drena Beljo realizza la rete della bandiera, concludendo da distanza ravvicinata dopo un bel passaggio di Demirovic. Sale a 6 punti il Bayern, mentre l’Augsburg resta a 1.

MAINZ-EINTRACHT 1-1

Nell’altra partita della domenica, il Mainz viene beffato dall’Eintracht Frankfurt, che raggiunge l’1-1 al 91’. I padroni di casa hanno sbloccato l’incontro al 25’ con il colpo di testa di Lee, che ha permesso ai suoi di capitalizzare un ottimo avvio. All’ora di gioco arriva il cartellino rosso per doppia ammonizione a Knauff, che lascia gli ospiti in dieci e sembra spianare la strada al successo agli uomini di Svensson, che subiscono invece il goal del pareggio da Marmoush nel recupero, che riceve in area da Ebimbe e col destro porta i suoi a quota 4 in classifica, mentre gli avversari salgono a 1.