Bayern, grana De Ligt: "Perché non gioco? Chiedete a Tuchel"

Soltanto dieci minuti in campo nelle ultime due partite e in casa Bayern Monaco è scoppiato il caso De Ligt, arrivato in Baviera per 67 milioni di euro dalla Juventus nell'estate del 2022. "Perché non mi fanno partire titolare? Guarda, non ne ho idea dovresti chiedere all’allenatore. Sto facendo tutto ciò che dice e giocando anche a centrocampo per soli dieci minuti" si è sfogato in conferenza stampa il difensore olandese, a cui dopo un avvio di stagione da incubo (sostituito al 46' da Kim nel match d'esordio in Supercoppa di Germania contro il Lipsia) Tuchel in queste gare ha dato sempre meno spazio preferendogli la coppia formata da Upamecano e Kim.