Bundesliga: Palacios riacciuffa il Bayern, è 2-2 col Leverkusen

GERMANIA

Sfida vibrante all'Allianz Arena, con le aspirine capaci di salvare il risultato in extremis: decisivo l'argentino, che è glaciale dal dischetto al 93'. Pari in rimonta per Xabi Alonso

© Getty Images Il Bayer Leverkusen riesce ad evitare la sconfitta nel big match della 4a giornata di Bundesliga. La grande partita dei ragazzi di Xabi Alonso vale il 2-2 finale, arrivando in extremis e in rimonta con due calci piazzati. Nel primo tempo la punizione di Grimaldo aveva vanificato il gol di Kane, mentre al 93' è Palacios (su rigore) a trovare il pari. Leverkusen e Bayern proseguono così a braccetto, guidando la Bundesliga con 10 punti.

Bayern Monaco e Bayer Leverkusen non si fanno male nel big match della 4a giornata della Bundesliga, giocato di venerdì per gli impegni europei dei bavaresi e decisamente vibrante. Finisce 2-2 con la doppia rimonta delle aspirine, che subiscono la partenza a razzo dei rivali e finiscono subito in svantaggio: su azione da corner Sané, complice una deviazione, pesca Kane e l'inglese incorna in rete. Quattro gol in Bundesliga per l'ex Tottenham e prima volta in svantaggio per il Leverkusen, che reagisce prontamente cercando la profondità con Boniface e rendendosi pericoloso. Il pari arriva al 24' e porta la firma dell'altro grande acquisto estivo, quell'Alex Grimaldo che è arrivato a parametro zero del Benfica. La sua punizione è sublime e non lascia scampo a Ulreich, decisivo invece per chiudere lo specchio della porta a Boniface, che nel finale del primo tempo si vede annullare il gol del vantaggio. L'ultima chance è del Bayern, con Hradecky attento sul tiro potente di Sané.

Si va al riposo sull'1-1, che viene mantenuto grazie alle parate di Hradecky, nuovamente decisivo su Kane in due occasioni. Wirtz colpisce il palo al 79' e, pochi minuti dopo, ecco il vantaggio del Bayern: lo firma Goretzka, che insacca sull'assist di Mathys Tel dopo un grande inserimento in area. Mancano cinque minuti più recupero alla fine, e succede letteralmente di tutto: Palacios firma il pari su rigore, concesso al 93' (dopo revisione Var) per un fallo di Alphonso Davies su Hofmann, mentre Upamecano si vede annullare la rete del successo al 97'. Finisce 2-2 tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, che proseguono a braccetto: comunque vadano le gare di domani, Tuchel e Xabi Alonso saranno in testa alla Bundesliga con dieci punti.