Barcellona, Setien: "Messi resta con progetto vincente: Lautaro o Neymar? Bene entrambi"

BARCELLONA

Quique Setien non ha nessuna intenzione di privarsi di Lionel Messi: "Se lo avrò con me il prossimo anno? Lo spero proprio - ha detto ai microfoni di Cadena Ser - Lo convinceremo a restare facendogli vedere che abbiamo un progetto vincente". Un progetto che dovrà per forza di cose passare da qualche innesto top, stando alle parole del tecnico blaugrana: "Neymar o Lautaro Martinez? Per me vanno bene entrambi...".

Setien non ha nascosto che il brasiliano del PSG è un obiettivo concreto, ma ha anche guardato in faccia la realtà: "A me piacciono tutti i grandi calciatori e Neymar lo è sicuramente - ha sottolineato durante la video intervista con la radio catalana - Per vedere se le speculazioni si concretizzeranno, però, bisognerà aspettare di capire in che situazione saranno i club dopo questa emergenza".

L'ex Betis non ha neanche nascosto la sua ammirazione per Coutinho, attualmente in prestito al Bayern: "È un grandissimo calciatore, ma abbiamo anche Rafinha via in prestito (al Celta Vigo, ndr), Aleñá (al Betis, ndr) e altri giovani giocatori...Non tutti potranno restare ovviamente. Ci sono ancora molte cose da chiarire. Inoltre, non sappiamo cosa farà il Bayern, che ha delle opzioni per riscattarlo".

Infine un commento sulla situazione di Rakitic, di cui tanto si è parlato in ottica mercato e che interessa molto anche in Italia: "Io non ho mai avuto informazioni sul fatto che lui voglia lasciare il club, né me lo ha mai comunicato lui stesso. Con me ha sempre giocato molto e può continuare a farlo".