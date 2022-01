Barcellona, "Questo è il mio stipendio": Piqué pubblica il suo conto corrente

BARCELLONA

Il difensore spegne le illazioni e smentisce l'ingaggio da 28 milioni lordi

Stufo delle illazioni, della disinformazione e delle allusioni sul suo stipendio, Gerard Piqué compie un gesto clamoroso e pubblica su Twitter l'estratto conto con il 50% della stipendio che gli corrisponde il Barcellona, 2 milioni 328 mila e 884,39 euro (meno di 5 milioni netti), ben lontano dai 28 milioni annui lordi che un giornalista di TV3 gli aveva attribuito.

"Personaggi come questo – si legge nel messaggio condiviso dal calciatore sui social network – fanno pagare la televisione pubblica per difendere i loro amici. Ecco il 50% del mio stipendio addebitato il 30 dicembre. Abbi un po' di rispetto per te stesso".

IL TWEET DI PIQUE'