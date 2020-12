Barcellona: Piqué si candida alla presidenza del club

BARCELLONA

I tempi di recupero, dopo il grave infortunio al ginocchio destro rimediato a fine novembre nella sfida contro l'Atletico Madrid, sono ancora incerti. Nel frattempo Gerard Piqué, che a febbraio compirà 34 anni, ha deciso per il grande passo: candidarsi alle elezioni presidenziali del Barcellona. La notizia è stata riportata dal 'Mundo Deportivo': il centrale blaugrana sarebbe stato convinto a dare una svolta importante alla sua carriera dopo aver avuto poche garanzie dai medici sulle sue condizioni al suo ritorno in campo.

Piqué si è già mobilitato in vista del suo obiettivo: da una parte avrebbe richiesto al Barcellona 65 mila moduli per raccogliere le firme necessarie da presentare presso gli uffici del Camp Nou, dall'altra avrebbe già parlato con Carles Tusquets, attuale presidente ad interim del club blaugrana, per arrivare a un eventuale punto di incontro in tema di regolamento interno, dal momento che i giocatori in attività non possono ricoprire la carica di presidente. Sempre secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' Piqué avrebbe maturato questa decisione dopo la clamorosa debacle di metà agosto in Champions League contro il Bayern Monaco, quando ha pensato che come calciatore aveva dato tutto e che era arrivato il momento di aiutare il Barcellona da una posizione di comando fuori dal campo. Piqué ha comunque già esperienza dirigenziale: è infatti presidente del Gruppo Kosmos, che ha acquistato i diritti della Coppa Davis.