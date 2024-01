Barcellona, nome clamoroso per il dopo-Xavi: Mourinho è un'ipotesi

Chi sulla panchina?

Il portoghese, che ha detto no all'Arabia, sarebbe stato ufficiosamente proposto al club blaugrana dall'agente Mendes

© ansa Per un allenatore che dice addio, ci sono tanti nomi che iniziano a circolare per il futuro. Xavi ha annunciato (non senza polemiche) l'intenzione di lasciare la panchina del Barcellona e le voci di mercato per il suo successore si arricchiscono di giorno in giorno: l'ultima idea, secondo la stampa spagnola, porta a José Mourinho, fresco di esonero dalla Roma e che ha già declinato le ipotesi arabe. A proporre al club bluagrana il tecnico portoghese è stato l'agente Medes.

I legami tra Mou e il Barcellona Lontani dunque i tempo in cui lo Special One, alla guida di un'Inter d'acciaio, resisteva gloriosamente al Camp Nou, conquistando una finale di Champions e sbeffeggiando Guardiola che cercava di dare consigli a Ibra. In realtà Mourinho ha un passato al Barcellona: dal 1997 al 2000, infatti, è stato assistente prima di Brian Robson poi di Louis van Gaal. A proporre ufficiosamente Mou all'attenzione del Barcellona ci ha pensato l'agente Mendes, come riportato dall'emittente ABC.

