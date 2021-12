Barcellona, in Spagna sono sicuri: mercoledì Aguero darà l’addio al calcio

BARCELLONA

L’aritmia cardiaca riscontrata nella gara contro l’Alaves ferma il Kun, lo scrive El Periodico

A circa un mese di distanza dal comunicato ufficiale del Barcellona, che annunciava l'assenza forzata di Sergio Aguero per tre mesi, dalla Spagna arrivano brutte notizie: il Kun lascerà il calcio. Stando a quanto scrive El Periodico, l’attaccante argentino avrebbe preso atto di non poter più continuare a giocare ad alti livelli dopo essere stato fermato per un'aritmia cardiaca nel corso della partita contro l'Alavés dello scorso 30 ottobre e mercoledì annuncerà ufficialmente la sua decisione di ritirarsi. Getty Images

33 anni, Aguero era tornato nella Liga dopo l’esperienza all’Atletico Madrid in estate per vestire la maglia del Barcellona dopo 10 anni al Manchester City in cui ha vinto 15 titoli, una classifica marcatori e stabilito diversi record del club.

NASRI: "AGUERO SI RITIRA"

Samir Nasri, ex compagno di Aguero al Manchester City, ha parlato nei giorni scorsi in un programma televisivo francese su Canal + confermando, visibilmente commosso, che l'annuncio del ritiro dal calcio dell'attaccante argentino è imminente: "Aguero mi ha mandato un messaggio, confermandomi che si ritirerà".

