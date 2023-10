Liga: Marc Guiu trascina il Barcellona, Girona in testa

spagna

Il classe 2006 decide la partita contro il Bilbao pochi secondi dopo il suo esordio: blaugrana a meno uno da Real e Girona (5-2 all’Almeria)

© Getty Images La decima giornata di Liga ritrova in cima alla classifica il Girona, che aggancia il Real Madrid a 25 punti dopo la vittoria per 5-2 sull’Almeria, rimontata da 0-2 con tre reti tra il 37’ e il 43’. Il Barcellona vince 1-0 con l’Athletic Bilbao grazie alla rete del classe 2006 Guiu, entrato da pochi secondi in campo e all’esordio in blaugrana: Xavi a -1 dalla vetta. 1-1 tra Villarreal e Alaves, mentre Bebé decide Las Palmas-Rayo Vallecano.

BARCELLONA - ATHLETIC BILBAO 1-0

Dopo lo stop del Real Madrid e la vittoria del Girona il Barcellona è chiamato alla vittoria contro il Bilbao. Xavi lancia Fermìn Lopez dall’inizio, ma il primo vero pericolo dell’incontro lo crea come al solito Joao Felix, che dopo 10’ colpisce la traversa con il destro. Inaki Williams e i compagni si rendono pericolosi dalle parti di Ter Stegen, ma nessuna delle due formazioni trova la deviazione vincente prima del duplice fischio. Il nueve del’Athletic calcia di poco a lato in avvio di ripresa, mentre i blaugrana provano a sbloccarla coi cambi e ci riescono: prima Yamal non riesce a superare Unai Simon, poi al minuto 79 fa il suo ingresso in campo il classe 2006 Marc Guiu, all’esordio in prima squadra, che dopo pochissimi secondi trasforma in tre punti con destro un pallone ricevuto da Felix. Questa vittoria proietta il Barcellona a 24 punti, meno uno dalla vetta della classifica. Resta a 17 la squadra basca.

LAS PALMAS - RAYO VALLECANO 0-1

Successo nel recupero per il Rayo, che vince la sfida contro il Las Palmas grazie al calcio di rigore realizzato da Bebé, che entrato al minuto 89 realizza due minuti dopo. Partita che nel primo tempo vede Coco e Pejino andare vicini al gol per la formazione di casa, mentre Ciss colpisce un palo dalla distanza per gli ospiti al 14’. La maggiore occasione capita però a Munir El Haddadi, che al 34’ ha l’occasione di sbloccare il match su rigore ma si fa ipnotizzare da Dimitrievski. Nel finale arriva anche il rosso per Valentin, out al 94’ per somma di ammonizioni. Sono 16 i punti per la squadra di Rodriguez, restano 11 per gli uomini di Pimienta.

GIRONA-ALMERIA 5-2

Grande rimonta del Girona, che ribalta l’Almeria del nuovo allenatore Garitano nel finale di primo tempo e si prende la vetta della classifica in coabitazione con il Real Madrid. In 24’ è Leo Baptistao a portare sullo 0-2 il fanalino di coda del campionato spagnolo, ma tra il 37’ e il 43’ si scatena la formazione catalana: Martìn dimezza lo svantaggio col mancino, pareggia Dovbyk dopo meno di due minuti dopo una bella combinazione con Blind e fa doppietta subito dopo trasformando in rete un recupero alto dei suoi. Nel secondo tempo ci pensa Savio a chiudere la partita, mentre l’eterno Stuani fissa il pokerissimo a 5’ dalla fine. Sono così 25 le lunghezze del Girona, mentre resta a 3 l’Almeria.

VILLARREAL-ALAVES 1-1

Villarreal ed Alaves non si fanno male e salgono entrambi a 9 punti in classifica. Succede tutto nel secondo tempo: in avvio ci pensa Omorodion ad aprire le marcature per gli ospiti, mentre al 65’ ci pensa Gerard Moreno a pareggiare i conti e determinare di fatto l’esito finale dell’incontro grazie ad un calcio di rigore assegnato con l’ausilio del Var.

