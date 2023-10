Liga: il Real Madrid frena a Siviglia, ok la Real Sociedad

SPAGNA

Carvajal rimedia all’autogol di Alaba: 1-1 in Andalusia, pari tra Getafe e Betis

© Getty Images Decimo turno di Liga: arriva il primo pareggio in questa stagione per il Real Madrid, 1-1 in casa del Siviglia del grande ex Sergio Ramos. Dopo un primo tempo dagli animi accesi, nella ripresa arrivano i gol: vantaggio andaluso al 74’ con l’autogol di Alaba, pareggio dei Blancos tre minuti più tardi con Carvajal. Stesso risultato tra Getafe e Betis, mentre la Sociedad piega 1-0 il Maiorca grazie alla rete di Brais Mendez su assist di Kubo.

SIVIGLIA-REAL MADRID 1-1

Primo pareggio stagionale per il Real Madrid, fermato 1-1 in casa del Siviglia. Animi caldi nei primi quarantacinque minuti, con Rudiger e il grande ex Sergio Ramos che si beccano per tutto il corso del primo tempo. Al 4’ i Blancos passano in vantaggio con il gol da posizione impossibile (defilata) di Valverde, ma la rete dell’uruguagio viene annullata per via di un fuorigioco millimetrico di Bellingham. Gli andalusi si spingono in avanti con coraggio, sfiorando l’1-0 in un paio di occasioni. La squadra di Ancelotti si affida spesso alle fiammate di Vinicius, che però non portano al gol: il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa le Merengues premono ancor di più sull’acceleratore, ma a passare in vantaggio è clamorosamente il Siviglia: cross dalla sinistra e deviazione nella propria porta di Alaba, per il vantaggio andaluso al 74’. La reazione degli ospiti è immediata, tanto che al 77’ Carvajal fa subito 1-1 con un colpo di testa sul primo palo. Ramos sfiora il nuovo vantaggio dei padroni di casa nel finale, con Kepa che si supera. Finisce 1-1, con il Real Madrid che sale a 25 punti in classifica. Tocca quota 9 il Siviglia, alla prima di Diego Alonso sulla panchina andalusa.

GETAFE-BETIS SIVIGLIA 1-1

Termina in pareggio 1-1 la sfida tra Getafe e Betis Siviglia. Passano cinquantasei secondi e gli ospiti sbloccano il match, con Marc Roca che sfrutta la sponda di Borja Iglesias e insacca l’1-0. I padroni di casa reagiscono velocemente, e al 17’ l’ex Roma Borja Mayoral firma il pareggio con l’incornata vincente che vale l’1-1. I biancoverdi gestiscono maggiormente il possesso palla nei restanti minuti del primo tempo, che finisce comunque in parità. Nella ripresa è ancora la squadra di Pellegrini a spingere, ma non riesce a trovare l’imbucata per il 2-1. Con il passare dei minuti le due squadre calano di ritmo, accontentandosi del pari. Finisce 1-1, un punto per parte: il Betis Siviglia sale a 14, sempre tre in più rispetto agli 11 totalizzati fin qui dal Getafe.

REAL SOCIEDAD-MAIORCA 1-0

Successo in casa per la Real Sociedad, 1-0 contro il Maiorca. Primo tempo dai ritmi molto elevati, con cambi di inerzia continui da una parte e dall’altra. Gli ospiti sfiorano il vantaggio in un paio di occasioni, con un super Alex Remiro ad abbassare la saracinesca per i padroni di casa. La prima frazione di gioco si chiude dunque a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa la Sociedad inizia ad ingranare, e al 64’ trova il gol che stappa l’incontro: assist del solito Kubo e rete di Brais Mendez. Cinque minuti più tardi Oyarzabal firma il raddoppio, ma la sua rete viene annullata dopo il controllo del Var. Gli uomini di Aguirre cercano il pareggio in tutti i modi, ma la squadra di Barrenetxea riesce alla fine a strappare i tre punti. Vince 1-0 la Real Sociedad e sale a 18 punti in classifica, momentaneamente al quinto posto. Resta invece bloccato a 8 punti il Maiorca, poco sopra la zona retrocessione.

