Barcellona, Bartomeu: "Lautaro? Dopo la Champions parleremo con l'Inter". Poi attacca AdL

"Lautaro? Parleremo con l'Inter quando finirà la Champions League". Il presidente del Barcellona Bartomeu non si arrende: l'attaccante argentino è sempre nel mirino del club blaugrana. "La questione non è assolutamente chiusa", ha detto il numero uno del club catalano in un'intervista a BeIN Sports, lasciando intendere che dopo gli impegni europei ripartirà l'assalto al 'Toro' nerazzurro. Poi Bartomeu attacca il presidente del Napoli De Laurentiis, che aveva chiesto di non giocare a Barcellona per l'emergenza Covid-19. "Non condivido affatto le sue parole, ha le sue ragioni ma penso sia logico che sia nostra responsabilità tornare alla normalità. E la normalità è che le squadre giochino nei loro stadi. I messaggi allarmistici come i suoi sono dannosi per tutti".