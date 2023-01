Liga: Dembélé stende l'Atletico, Barcellona solo in vetta

SPAGNA

Al Wanda Metropolitano finisce 1-0 per i catalani grazie al gol del francese: Xavi stacca il Real Madrid, colchoneros superati dal Betis

© Getty Images Nella sedicesima giornata di Liga, il Barcellona vince 1-0 lo scontro diretto del Wanda Metropolitano con l'Atletico grazie al gol di Dembélé al 22': la formazione di Xavi è così prima in solitaria a +3 sul Real Madrid. La formazione di Simeone, invece, scivola al quinto posto, superata dal Betis che si impone 2-1 in casa del Rayo Vallecano. Sorridono anche Real Sociedad e Siviglia, che battono rispettivamente Almeria (2-0) e Getafe (2-1).

ATLETICO MADRID-BARCELLONA 0-1

Il Barcellona non si fa scappare l'occasione di staccare il Real Madrid e batte 1-0 l'Atletico, volando al primo posto in solitaria nella classifica della Liga. Il match si decide già a metà primo tempo: la rete che regala tre punti preziosi arriva al 22', con Dembélé che chiude un'ottima azione nata dalla percussione centrale di Pedri e rifinita spalle alla porta da Gavi. Lo stesso Pedri sfiora poco dopo il raddoppio, mentre a sfiorare il pareggio sono Marcos Llorente e Gimenez prima dell'intervallo, che si chiude sull'1-0 solo grazie all'intervento di ter Stegen sul grande ex Griezmann. Nella ripresa, il palo nega la doppietta a Dembélé, poi Ferran Torres si vede annullare lo 0-2 per fuorigioco. Finale nervoso: rissa a terra dopo un contatto tra Savic e l'ex City, che rimediano il cartellino rosso e lasciano le formazioni in dieci. Il recupero non regala il pareggio all'Atletico, ora quinto e scavalcato dal Betis. Il Barcellona di Xavi, invece, stacca il Real ed è solo in vetta.

RAYO VALLECANO-BETIS 1-2

Succede tutto nel primo tempo tra Rayo Vallecano e Betis: colpo esterno degli andalusi, che vincono 2-1. Il match si sblocca al 7' con lo sfortunatissimo autogol di Balliu, colpito alla nuca dal pallone dopo l'uscita da dimenticare di Dimitrievski, che genera il rimpallo dello 0-1. I padroni di casa pareggiano al 20' grazie a Camello, che insacca dopo la respinta errata di Rui Silva, ma al 40' arriva la rete che decide il match: Luiz Henrique parte da metà campo, arriva al limite dell'area e di destro segna il definitivo 2-1, che permette al Betis di salire al quarto posto in classifica, scavalcando Atletico e Villarreal.

ALMERIA-REAL SOCIEDAD 0-2

Vince la Real Sociedad: 2-0 in casa dell'Almeria grazie ad un ottimo avvio di ripresa. Dopo un primo tempo senza gol, infatti, David Silva entra e segna nel giorno del suo compleanno, firmando l'1-0 per gli ospiti. Passano appena cinque minuti ed arriva il raddoppio: Sorloth entra in area di rigore e con un sinistro preciso e angolato batte Martinez, indirizzando la gara. I baschi resistono e portano a casa tre punti fondamentali per blindare il terzo posto, mentre l'Almeria resta a quota 17, solo a +2 sulla zona retrocessione.

SIVIGLIA-GETAFE 2-1

Vittoria fondamentale per il Siviglia, che aggancia la zona salvezza grazie al 2-1 sul Getafe. A sbloccare il match al 36' è il campione del Mondo Acuña, che la mette all'incrocio di testa sul calcio di punizione battuto da Rakitic. Cinque minuti dopo, gli ospiti si vedono negare il possibile pareggio, ma Unal è nettamente in fuorigioco. All'80', ecco il raddoppio: cross dalla destra di Torres e colpo di testa di Mir, che incrocia e batte Soria. Un'altra incornata, all'87', riapre la partita, con Borja Mayoral che segna il 2-1, ma il risultato non cambia più: il Siviglia sale a quota 15 e aggancia il Cadice al terzultimo posto, mentre il Getafe resta a 17 e resta pericolosamente vicino alla zona retrocessione.