Bamford fa volare Bielsa, Aston Villa ko. Ancelotti resta in testa da solo

Leeds scatenato nell'anticipo della sesta giornata di Premier League. Al Villa Park, infatti, gli uomini di Bielsa vincono 3-0 contro l'Aston Villa, che subisce il primo ko dopo quattro vittorie di fila e manca il momentaneo sorpasso all'Everton in vetta. Decisiva la tripletta nella ripresa di Patrick Bamford, che al 55', al 67' e al 74' batte Emiliano Martinez, regalando ai suoi l'aggancio al Liverpool al terzo posto a quota 10.

Il primo indizio della serata perfetta del Leeds di Marcelo Bielsa al Villa Park arriva già nel primo tempo: l'avvio, infatti, è favorevole agli ospiti, che sfiorano il gol con la deviazione sotto porta di Rodrigo. L'occasione migliore, però, ce l'ha l'Aston Villa al 26', con il sinistro di Grealish respinto sulla linea da Ayling. Nella ripresa, va in scena il Patrick Bamford show: l'attaccante del Leeds segna il gol dell'1-0 al 55’ ribattendo in rete la parata di Martinez sul sinistro di Harrison. Al 67', arriva invece il raddoppio con una bordata all'incrocio dei pali dopo un gran break a centrocampo di Klich. Sette minuti dopo, la tripletta con un'altra conclusione mancina su assist di Costa che sorprende per la terza volta Martinez. Tre reti nel giro di 20 minuti che stendono l'Aston Villa, che rimedia la prima sconfitta in campionato dopo quattro vittorie consecutive e fallisce l'opportunità di salire al primo posto in Premier League. Vola, invece, il Leeds di Marcelo Bielsa, momentaneamente terzo a quota 10 insieme al Liverpool.

