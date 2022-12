Australia: gare a porte chiuse per il Melbourne Victory, stop alle trasferte per i tifosi

La Federazione calcistica dell'Australia ha sanzionato il Melbourne Victory con il divieto di vendere i biglietti per le partite casalinghe fino al 15 gennaio. Inoltre, per lo stesso lasso di tempo, i suoi tifosi non potranno assistere alle partite in trasferta della squadra. La decisione arriva in seguito alla violenta invasione di campo andata in scena lo scorso 17 dicembre, in occasione del derby di A-League contro il Melbourne City.