LIGA, 8 GIORNATE A DIEGO COSTA

11/04/2019

Stangata sull'Atletico Madrid che perde Diego Costa squalificato per otto giornate dopo l'espulsione sabato scorso durante la sfida con il Barcellona. Costa è stato squalificato quattro giornate per gli insulti al direttore di gara Gil Manzano e altre quattro per averlo strattonato. La federcalcio spagnola ha multato sia il giocatore sia l'Atletico Madrid. Per effetto di questa sanzione, l'attaccante spagnolo di origini brasiliane salterà tutto in finale di stagione con i colchoneros al secondo posto in campionato. Nel referto della gara giocata al Camp Nou e vinta per 2-0 dal Barcellona, l'arbitro Gil Manzano ha riferito che verso la metà del primo tempo Costa, oltre a una serie di insulti, lo ha anche "afferrato" per le braccia.