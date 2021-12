Arsenal, Aubameyang fuori rosa: possibile cessione a gennaio

IL CASO

Scelta consensuale tra club e giocatore, che attende di andare in Coppa d'Africa. Arteta non lo considera

Pierre-Emerick Aubameyang è stato escluso oggi dall'allenamento dell'Arsenal, una decisione - spiega il Daily Mail - presa di concerto con la società dopo che Mikel Arteta aveva già annunciato che non sarebbe stato preso in considerazione per il match di domani contro il Leeds. A questo punto si aprono scenari di mercato, con il 32enne che potrebbe anche andarsene a gennaio.

L'attaccante continua ad allenarsi perché vuole andare in Coppa d'Africa - se si giocherà - dove sogna di ritrovare quella serenità che in questi mesi con i Gunners sembra essere sparita. Recentemente gli era stata tolta la fascia di capitano dopo essere tornato in ritardo da un viaggio in Francia dove era andato a trovare la madre malata.

Il rapporto con Arteta sembra irrecuperabile ma lo stipendio da 15 milioni di euro l'anno spaventa un po' tutte le pretendenti, ecco perché sembra più probabile una cessione in estate. Il contratto del gabonese scadrà nel 2023.