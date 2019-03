Argentina, tributo video per elogiare Messi: come Papa Francesco e Fangio

22/03/2019

L'autoesilio è finito, Lionel Messi torna a vestire la maglia della nazionale argentina sette mesi dopo il deludente Mondiale in Russia. Per celebrarne il ritorno, l'Albiceleste ha pubblicato un video di tributo alla "Pulce" paragonandolo a 10 argentini che hanno fatto la storia: da papa Francesco a Juan Manuel Fangio, passando per lo scrittore Jorge Luis Borges e il musicista Astor Piazzolla. "Ci sono persone che pensano sia di un altro pianeta", si sente nella clip. "Può essere, ma di un pianeta di geni chiamato Argentina".



Lionel Messi, dieci argentini in uno: Ha la fede di Papa Francesco; la velocità di Fangio; gioca come Piazzolla; fa centro come Ginobili; fa battere il cuore come Favaloro; in area di rigore è Gardel; preciso come Sabatini; ti lascia senza parole come Borges; palla al piede è come una Pagani Zonda; se ti affronta ti lascia come in un dipinto di Quinquela.