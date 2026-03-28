L'ultima di Messi in Argentina? La Mauritania perde e balla, poi i giocatori litigano per la sua maglia VIDEO

Ma non è finita qui, perché Leo Messi, in quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la nazionale sul suolo argentino, è stato assalito dallo staff della Mauritania prima di lasciare il campo. Decine di persone lo hanno circondato per chiedergli dei selfie, tanto che è stato necessario l'intervento della sicurezza e delle guardie del corpo per scortare il campione negli spogliatoi.