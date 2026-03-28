L'AMICHEVOLE

L'ultima di Messi in Argentina? La Mauritania perde e balla, poi i giocatori litigano per la sua maglia VIDEO

Gli ospiti si godono l'atmosfera della Bombonera e lo staff assalta il campione per un selfie, servono le guardie del corpo per accompagnarlo negli spogliatoi

28 Mar 2026 - 11:46
© IPA

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La Mauritania perde 2-1 nell'amichevole della Bombonera contro l'Argentina, ma si prende la scena per il comportamento bizzarro di giocatori e staff durante i 90' e oltre. Dall'esultanza al gol allo scadere, di fatto inutile per il punteggio, fino alla "festa" per la sconfitta: i giocatori africani sono infatti rimasti sul campo, ricevendo gli applausi dal settore che di solito ospita "La Doce", il settore più caldo dei tifosi del Boca, e ballando sotto la curva dei sostenitori argentini.

Ma non è finita qui, perché Leo Messi, in quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la nazionale sul suolo argentino, è stato assalito dallo staff della Mauritania prima di lasciare il campo. Decine di persone lo hanno circondato per chiedergli dei selfie, tanto che è stato necessario l'intervento della sicurezza e delle guardie del corpo per scortare il campione negli spogliatoi. 

Infine, l'ultimo capitolo di questa particolare amichevole negli spogliatoi: i giocatori della Mauritania si sono messi in fila fuori dallo spogliatoio della squadra di Scaloni per chiedere le magliette della gara agli avversari. Una volta recapitate all'interno di una busta, un video ritrae i calciatori che discutono animatamente per accaparrarsi quella di Leo Messi

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