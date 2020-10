Argentina, Maradona in isolamento: un assistente è positivo

Diego Armando Maradona è in isolamento dopo essere stato a diretto contatto con una persona contagiata dal coronavirus. Uno dei suoi assistenti ha evidenziato sintomi da Covid-19, svegliandosi con tosse e febbre. E il 'Pibe', attuale tecnico del Gimnasia La Plata, è ora in attesa di controlli preventivi. Maradona rischia, quindi, di saltare la sfida di Coppa di Lega contro il Patronato di venerdì, il giorno in cui l'ex attaccante festeggerà i 60 anni. 'El Diez' e' in isolamento nella sua casa di Brandsen, in provincia di Buenos Aires.